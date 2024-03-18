Telegraph: Макрон отчаянно продвигает собственные политические амбиции, прикрываясь Украиной

00:00
Путин выразил особые слова благодарности бойцам СВО
Действующий российский президент Владимир Путин выразил особые слова благодарности бойцам специальной военной операции.
23:59
Тренера «Барселоны» Хави удалили в матче Примеры против «Атлетико»
Главный тренер «Барселоны» Хави был удален с поля в матче 29-го тура Примеры с «Атлетико».
23:57
Путин набирает 87,17% голосов по итогам обработки 70,34% протоколов
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,17% голосов по итогам обработки 70,34% протоколов.
23:54
Путин поблагодарил волонтёров своего избирательного штаба за работу
Действующий российский президент, лидер на президентских выборах 2024 года Владимир Путин поблагодарил волонтёров своего избирательного штаба за работу.
23:49
Путин: нужно сделать всё, чтобы поддержать людей в Авдеевке
России нужно сделать всё, чтобы поддержать людей в Авдеевке в ДНР, заявил президент Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах.
23:47
Президент Венесуэлы Мадуро поздравил Путина с победой на выборах
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил самовыдвиженца, действующего российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России.
23:46
СК возбудил дело после смерти ребёнка в клинике стоматологии в Ленобласти
Уголовное дело возбудили в Ленинградской области после смерти ребёнка во время визита в частную клинику стоматологии в Кудрове.
23:41
В Иерусалиме десятки протестующих требуют от властей достичь сделки о заложниках
Десятки людей протестуют в Иерусалиме, требуя от израильских властей достичь сделки с движением ХАМАС о заложниках.
23:39
Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе
Владимир Путин, лидирующий на выборах президента России, прибыл в свой избирательный штаб в Гостином Дворе.
23:39
Свищёв — о словах Баха про агрессивные заявления от России: больные фантазии
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв назвал «больными фантазиями» слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о россиянах и Олимпийских играх.
23:31
Путин набрал 82,15% голосов в Томской области и 84,12% в Красноярском крае
Владимир Путин на президентских выборах набрал в Томской области 82,15% голосов, об этом свидетельствуют данные обработки 100% протоколов. В Красноярском крае за него отдали голоса 84,12% избирателей.
23:23
Фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» после поражения в матче
Болельщики турецкого «Трабзонспора» после матча, в котором их команда проиграла, выбежали на поле и напали на игроков команды «Фенербахче».
23:23
Флот проводит учения с применением стрелкового оружия в Балаклаве
Черноморский флот проводит учения противоподводной обороны с применением стрелкового оружия в Балаклаве.
23:23
Володин: победа Путина — это ответ тем, кто стремился развалить Россию
Президентские выборы в России показали консолидацию общества и высочайший уровень доверия Владимиру Путину, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
23:20
Маргарита Симоньян на фоне предварительных итогов выборов поздравила россиян
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала предварительные итоги президентских выборов в России.
23:18
ЦИК: Путин набирает 87,26% голосов после обработки 60,09% протоколов
Самовыдвиженец Владимир Путин получил 87,26% голосов по итогам обработки 60,09% протоколов.
23:17
Премьер Израиля Нетаньяху обвинил Запад в потере памяти и совести
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в потере памяти и совести.
23:09
Глава ЦИК Памфилова: президентские выборы в России прошли очень достойно
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что президентские выборы в России прошли очень достойно.
23:01
Сальдо: ВСУ дважды наносили удары из РСЗО HIMARS по избирательному участку
Украинские военные дважды ударили из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилёвке Херсонской области.
23:01
Тарханов: один мяч Захаряна за «Реал Сосьедад» не повод для паники
Российский тренер Александр Тарханов считает, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян должен адаптироваться в чемпионате Испании.
22:56
Путин набрал 85,28% голосов на выборах президента в Хакасии
Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 85,28% голосов на выборах президента в Хакасии по результатам обработки 100% протоколов в регионе.
22:53
В Харьковской области раздался взрыв
В Харьковской области раздался взрыв, сообщает украинское издание «Общественное».
22:48
МВД: в Бердянске погибла член избирательной комиссии
В Бердянске погибла член избирательной комиссии в результате атаки со стороны Украины, сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
22:48
Ассист Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
22:46
Байден заявил, что Трамп якобы преклоняется перед Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп якобы преклоняется перед российским президентом Владимиром Путиным.
22:42
Даванков назвал несомненной победу Путина на выборах президента
Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал несомненной победу самовыдвиженца, действующего президента Владимира Путина на президентских выборах.
22:41
ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов после обработки 50,02% протоколов
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 50,02% протоколов.
22:37
МВД: многие попытки порчи урн проводились с выходом в прямой эфир на Украину
Многие попытки порчи избирательных урн при голосовании на выборах президента России проводились с выходом в прямой эфир на Украину.
22:35
Вице-спикер парламента Сербии: сербская общественность следит за выборами в России
Депутат парламента Республики Сербия, который 14 марта был избран вице-спикером парламента, Йован Янич в беседе с RT заявил, что сербская общественность с интересом следит за выборами президента России.
22:34
Макгрегор: у меня два боя по контракту с UFC
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, когда собирается провести следующий поединок в американском ММА-промоушене.
22:33
Путин побеждает в Забайкалье с 87,71% голосов
Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,71% в Забайкальском крае после обработки там всех протоколов.
22:26
Сдавшийся в плен боевик РДК: задача была «пофоткаться» в Курской области и уйти
В распоряжении RT оказалось видео допроса сдавшегося в плен члена РДК*, который рассказал, что при попытке захода в Курскую область у его группы всё пошло не по плану. Украинская сторона заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.
22:25
Зюганов: Путин 18 марта встретится с Харитоновым
Действующий российский лидер Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах 2024 года, 18 марта планирует провести встречу с кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
22:24
МИД России — о критике выборов от ФРГ: вся Россия объединилась и дала отпор
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.
22:17
МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами
Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России.
22:15
Путин набрал 92,83% голосов в Запорожской области
Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 92,83% голосов в Запорожской области после обработки там 100% протоколов.
22:08
Гол Пеллегрини принёс «Роме» победу над «Сассуоло» в Серии А
«Рома» на своём поле обыграла «Сассуоло» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
22:08
МВД России не выявило нарушений, влияющих на выборы президента
Правоохранительные органы не зафиксировали нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на итоги президентских выборов в России.
22:05
ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов после обработки 40,03% протоколов
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.
21:59
Рудковскую поразила явка на выборах президента России
Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала предварительные результаты выборов президента России.
21:56
ОШ: более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования
Более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.
21:53
Путину доложили о первых результатах президентских выборов
Президенту России Владимиру Путину доложили о первых результатах выборов главы государства.
21:51
Бизнесмен Дотком: Запад забывает об уязвимости своей инфраструктуры
Западные политики забыли об уязвимости инфраструктуры, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
21:50
Хавбек «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России.
21:45
Явка в ВС России на выборы президента составила 99,8%
Явка в Вооружённых силах России на выборы президента составила 99,8%.
21:43
Путин набирает 90,49% голосов на Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней
Самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента Российской Федерации с 90,49% голосов в Чукотском автономном округе после обработки там 100% бюллетеней.
21:39
Жителям Эстонии и Финляндии угрожают репрессиями из-за участия в выборах
Жителям Эстонии и Финляндии с российским гражданством угрожают репрессиями из-за участия в выборах президента России.
21:38
ЦИК: Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.
21:37
Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» в матче 26-го тура Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» победила франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26‑го тура чемпионата Германии.
21:34
Медведев заявил о блестящей победе Путина на выборах
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, назвав её блестящей.