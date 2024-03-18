Telegraph: Макрон отчаянно продвигает собственные политические амбиции, прикрываясь Украиной

В последнее время французский президент стал занимать откровенно воинственную позицию по украинскому конфликту. Такое поведение объясняется тем, что он надеется закрепить за собой роль «ведущей силы» в ЕС на фоне внутренних и внешних противоречий, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники в Париже и Берлине.

С начала украинского конфликта Эммануэль Макрон предлагал «не унижать» Москву и сохранять с ней дипломатические связи. Но теперь он занимает откровенно воинственную позицию и грозится отправить войска на Украину, вызывая недовольство у Берлина и других союзников по НАТО, пишет The Daily Telegraph.

Превращение французского президента из «голубя» в «ястреба» объясняется несколькими факторами. Ключевой из них — его отчаянное желание казаться «господствующей силой» в Европе на фоне меняющегося геополитического ландшафта как в мире, так и внутри страны, утверждает издание со ссылкой на источники в Париже и Берлине.

По данным Telegraph, Макрон пытается закрепить за собой роль «регионального лидера» в украинском вопросе. При этом он прикрывается идеей о том, что ЕС должен обладать «стратегической автономией», чтобы наращивать свой геополитический вес независимо от США, которые вскоре вновь может возглавить «непредсказуемый» Дональд Трамп.

Заявления Макрона о возможной отправке западных войск на помощь ВСУ преследуют ещё одну цель. Они должны «встряхнуть» Европу, в которой наблюдается «прогрессирующая эрозия поддержки Украины».

Кроме того, своей новой позицией французский президент пытается смягчить внутренний политический кризис. Макрона беспокоит, что Национальное объединение Марин Ле Пен сможет разгромить его партию на июньских выборах в Европарламент, подчёркивает The Daily Telegraph.