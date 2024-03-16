Le Figaro: для согласия по Украине европейцам нужно ещё много встреч — а у Киева нет столько времени

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою тактику и присоединился к лагерю стран Восточной Европы, которые выступают за жёсткую линию в отношении России, пишет Le Figaro. При этом Германия осталась на своих прежних позициях, а вместе с ней Греция, Португалия, Словакия и другие наиболее осторожные страны. Для того чтобы договориться, европейским странам нужно провести ещё немало встреч, но у Украины время истекает.

Комментарии Эммануэля Макрона вызвали разногласия между теми, кто считает, что Украина не может выиграть войну и ЕС не способен предоставить ей необходимую военную поддержку, и теми, кто считает, что Европа в силах помешать победе России, пишет Le Figaro.

И Франция изначально вместе с Германией придерживалась первого лагеря, но недавно сменила сторону. Эммануэль Макрон присоединился к лагерю Великобритании и стран Восточной Европы. Этот внезапный разворот перетасовал карты российской и украинской политики на континенте, пишет автор статьи.

Как отмечает журналист, смена позиции тем более удивительна, что Франция ещё со времён Жака Ширака до сих пор отличалась презрением к маленьким странам Восточной Европы, антиамериканизмом и симпатией к Москве. Там, в частности, испытывают опасения, что Владимир Путин воспользуется политическим вакуумом в США перед выборами, чтобы усилить своё преимущество на Украине.

Логично, что новую позицию Эммануэля Макрона поддерживают страны Центральной и Восточной Европы: Польша, государства Прибалтики, Чехия. В свою очередь, Болгария, Швеция, Словения, Нидерланды и Великобритания хотя и выразили протест сразу после заявлений Макрона об отправке военных на Украину, в последующие дни послали сигналы поддержки Елисейскому дворцу. «Они очень быстро перезвонили нам и сказали, что поддерживают нас», — рассказал изданию высокопоставленный французский дипломат.

Но те же слова Макрона шокировали канцлера Германии Олафа Шольца и Соединённые Штаты, разозлили Грецию, Португалию, Словакию и другие наиболее осторожные страны. Германия при этом оказалась в изоляции, Шольц недооценил негативную реакцию, вызванную его позицией по Украине, отмечают французские политики.

«Комментарии президента Франции сдвинули границы», — пишет автор статьи. Они также позволили наверстать упущенное в отношениях со странами Центральной и Восточной Европы, которые критиковали Эммануэля Макрона за его мягкую политику в адрес России, а также за его промедление с военной помощью Украине.

Встреча, организованная в пятницу в Берлине, была направлена ​​на то, чтобы снизить франко-германский кризис и сгладить острые углы перед следующим европейским саммитом 21 и 22 марта. В частности, Париж и Берлин рассчитывали «собрать в сэндвич» Германию, чья позиция отличается от их. По их мнению, не может быть полноценного европейского проекта на Украине без главной экономической мощи континента. Но для достижения нового консенсуса потребуется множество дополнительных встреч с партнёрами Франции и с теми, кто настороженно относится к изменению её курса. Но дипломаты опасаются, что у Украины просто может не быть достаточно времени, чтобы этого дождаться.

Что еще важнее, отмечает автор статьи, Макрону ещё предстоит воплотить в жизнь свои обещания в соответствии со сменившейся позицией. Глава польского правительства резюмирует: «Настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов — больше боеприпасов».