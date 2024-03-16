Le Monde: этот вопрос пугает французов — французский депутат объяснил, почему не поддержал соглашение между Парижем и Киевом

Европа до сих пор ощущает последствия присоединения Румынии к ЕС, хотя прошло уже 17 лет, отмечает французский депутат Франсуа Рюффен в интервью Le Monde. Поэтому он считает, что о присоединении Украины к ЕС не стоит и говорить, тем более что этот вопрос вызывает раздор среди французов.

Французский политик Франсуа Рюффен, который проголосовал против франко-украинского соглашения о сотрудничестве, в интервью Le Monde объясняет свою позицию. По его словам, в этом соглашении решительно поддерживается идея о присоединении Украины к НАТО. Однако по его словам, за последние два десятилетия, от Косова до Ливии, НАТО не было фактором стабильности в мире.

При этом он отмечает, что переводить французскую экономику на военные рельсы невозможно. «Неужели мы действительно верим, что будем выделять 30-40 процентов нашего ВВП на оборонный бюджет? Нет». Поэтому он предлагает просто сконцентрироваться на развитии военной промышленности и поставках оружия Украине.

«Идеального мира не будет, — предупреждает Рюффен украинцев. — Будут компромиссы, построенные на балансе сил». При этом он отмечает, что военные усилия должны сопровождаться дипломатическими.

Но когда Эммануэль Макрон говорит об отправке военных на Украину, он пугает часть европейского населения. А для продолжения поддержки Украины Франция должна быть единой. Точно так же вопросы возникают и по поводу размера обещанной военной помощи — $3 млрд. И вопрос о вступлении Украины в Евросоюз он тоже называет поводом для раскола.

Он напоминает, что с момента вступления Румынии в ЕС прошло 17 лет, а предприятия всё ещё перемещаются туда. На Украине живут 44 млн человек, минимальная зарплата там €200, гигантский агробизнес — всё это сильно пугает французов. «Давайте не будем смешивать геополитическую дискуссию с экономикой и единым рынком», — предлагает Франсуа Рюффен.