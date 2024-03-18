Французы обеспокоены словами Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину, отметила в эфире телеканала France 5 политический обозреватель Армель Шаррьер. При этом, по её словам, риторика Макрона не соответствует реальным возможностям Европы по противостоянию России.

Французы не слишком согласны со словами Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских солдат на Украину, отметила в эфире телеканала France 5 политический обозреватель France 24 Армель Шаррьер. По её словам, рядовые граждане страны после заявлений президента стали задаваться вопросом, придётся ли им отправлять своих детей на смерть на Украину. По её словам, отправка солдат на Украину будет означать прямое столкновение французской армии с российской и риск развязывания войны между двумя ядерными державами.

В то же время риторика Макрона вызывает вопросы, отмечает журналист. С одной стороны, французский лидер вслед за другими западными политиками настаивает, что Россия не должна выиграть в конфликте на Украине. С другой — Россия намерена продолжать идти к своим целям на поле боя. Таким образом, Эммануэль Макрон сегодня требует решать конфликт способом, ведущим Францию к войне, констатирует политолог.

Заняв воинственную позицию, Макрон не отступает от неё, однако другие страны, в частности Германия, начинают упрекать его в том, что за его словами не стоят действия, отмечает Шаррьер. По её убеждению, если бы французский президент действительно решился отправить на Украину войска или военный персонал, он не говорил бы об этом открыто.

«Позиция Франции сегодня — это чрезвычайно воинственная, решительная позиция, но проблема в том, чтобы иметь возможность подкрепить её действиями», — подчёркивает эксперт. Она обращает внимание на экономические проблемы Европы, неспособность оборонной промышленности возобновить производство для обеспечения Украины снарядами.

При этом Россия — стойкое и решительное государство, чья система управления выглядит сегодня эффективнее европейской. И ошибкой Запада, на взгляд Шаррьер, было с самого начала исключать возможность победы Москвы. Тем временем, Кремль не собирается идти на уступки или отказываться от приобретённых территорий, констатирует специалист.