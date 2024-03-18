CNEWS: после заявлений по Украине популярность Макрона падает

07:20
Turkish Airlines упростила условия полётов после снятия россиян с рейсов
Авиакомпания Turkish Airlines после инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других государств на рейсы в Латинскую Америку сократила список обоснований для отказа.
06:57
Посол в Канаде Степанов заявил о рекордной явке на выборы президента России
В ходе голосования на выборах президента России в российском посольстве в Канаде была зарегистрирована рекордная явка, сообщил посол в Оттаве Олег Степанов.
06:43
Антонов пожалуется властям США на обеспечение безопасности на выборах президента
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что пожалуется властям США на недостаточное обеспечение безопасности дипмиссии во время выборов президента России.
06:20
Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ авиабомбами М-62
Фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ авиабомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции.
06:15
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Угрозу атаки беспилотников отменили в Воронежской области, заявил губернатор Александр Гусев.
05:56
МО: расчёты «Ураганов» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ северо-западнее Авдеевки
Артиллерийские расчёты РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили автоколонну украинских войск, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки.
05:52
Двадцать вагонов сошли с путей в Забайкалье из-за столкновения с автомобилем
20 вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге из-за столкновения с автомобилем.
05:43
Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск на Украину оказал услугу Путину
Координатор партии «Непокорённая Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1 заявил, что заявления франуцузского лидера Эммануэля Макрона по теме отправки войск на Украину контрпродуктивны и играют на руку России.
05:28
Минэнерго Украины заявило, что не планирует продлевать контракт с «Газпромом»
Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что Киев не планирует продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года.
05:23
МО: десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Артёмовском направлении
Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт украинской армии к северо-западу от Артёмовска.
05:14
Путин лидирует на выборах с 87,34% голосов после обработки 98,02% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,34% голосов.
04:59
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что режим опасности атаки БПЛА отменён в регионе.
04:40
«Кайсант» разработал станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники
Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000 для защиты бронетехники и автотранспорта.
04:23
В МИД Польши заявили, что выборы в России нельзя считать свободными
Министерство иностранных дел Польши заявило, что выборы в России нельзя считать законными.
03:53
ЦАХАЛ сообщил о падении «подозрительной воздушной цели» к северу от Эйлата
Израильская армия заявила о падении прилетевшей со стороны Красного моря «подозрительной воздушной цели» к северу от города Эйлат.
03:35
Захарова посоветовала главе Минобороны Британии Шаппсу искать Миддлтон
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Гранта Шаппса о «сворованных выборах».
03:24
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Северо-Курильском
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Северо-Курильском. Отмечается, что подземные толчки зафиксировали южнее Парамушира.
03:21
Путин лидирует на выборах президента с 87,29% голосов после обработки 94,07%
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,29% голосов после обработки 94,07% протоколов.
03:12
Президент Боливии поздравил Путина с победой на выборах
Президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства.
03:07
Береговая охрана Японии: вторая запущенная КНДР ракета уже упала
Вторая запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала.
03:06
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99% по итогам обработки 100% протоколов
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Чечне с 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
02:52
Антонов: Киев использует ЗРК Patriot, вероятно, при участии США
Украинские войска используют ЗРК Patriot, вероятно, при участии американцев, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
02:46
Путин отметил рост значения интернет-медиа в последние годы
В ходе встречи с сотрудниками предвыборного штаба Владимир Путин заявил, что значение интернет-медиа очень выросло в последние годы. По его словам, работа с ними и в рамках политического процесса стала очень важной.
02:34
В Херсонской области выборы президента России проходили под атаки ВСУ
В ходе выборов президента России ракета ВС Украины прилетела в здание одного из избирательных участков Херсонской области.
02:27
Путин лидирует на выборах президента с 87,21% голосов после обработки 90,01%
Владимир Путин лидирует на выборах президента России с 87,21% голосов после обработки 90,01% протоколов.
02:25
«Зеркало недели»: в полтавском Кременчуге слышны повторные взрывы
В полтавском Кременчуге слышны повторные взрывы.
02:23
Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна
Страна первого после выборов зарубежного визита действующего российского президента Владимира Путина определена, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
02:17
Власти Кубы поздравили Путина с переизбранием президентом России
Правительство Кубы поздравило Владимира Путина с переизбранием президентом России.
02:12
Путин: итоги выборов позволят добиться мечты о сильной, независимой России
Действующий российский президент Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба выразил надежду, что результаты выборов позволят добиться мечты о сильной и независимой России.
02:10
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
02:05
Медведев проиграл Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
02:04
Песков: поддержка Путина показывает несостоятельность темы нелегитимности выборов
Уровень поддержки действующего российского президента Владимира Путина говорит о несостоятельности темы нелегитимности выборов, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
01:55
Президент Никарагуа Ортега поздравил Путина с победой на выборах
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
01:45
Путин: у России нет предпочтений по кандидатам в президенты США
Россия не имеет предпочтений по кандидатам в президенты Соединённых Штатов, заявил действующий российский президент Владимир Путин в своём предвыборном штабе.
01:43
Путин: Франция ещё может сыграть свою роль в достижении мира на Украине
В ситуации вокруг Франции ещё не всё потеряно — она ещё могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании на Украине, сказал президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в своём избирательном штабе в Гостином Дворе.
01:43
Путин заявил о планах побеседовать с Шойгу и Герасимовым
Действующий президент России Владимир Путин заявил о планах побеседовать с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
01:37
Путин: попытки недругов КНР устроить провокации по Тайваню обречены на провал
Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что попытки недругов КНР устроить провокации вокруг Тайваня обречены на провал.
01:33
Путин: то, что происходит перед выборами в США, не демократия, а катастрофа
Весь мир смеётся над тем, что происходит в ходе предвыборной кампании в США, это не демократия, а просто катастрофа, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами.
01:27
Путин: санитарную зону будет сложно преодолеть средствам поражения ВСУ
Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии.
01:24
Пушилин: количество голосов за Путина показывает выбор жителей Донбасса
Количество голосов, отданных за Владимира Путина, подчёркивает понимание жителями Донбасса, что от их выбора многое зависит, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
01:16
Путин: в случае конфликта России и НАТО до третьей мировой останется один шаг
Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что в случае конфликта России и НАТО мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны.
01:12
Путин: на Западе сидят не тупые люди, их борьба против России станет изощрённей
В западных центрах сидят «не совсем тупые люди», со временем их попытки раскачать ситуацию в России станут изощрённей, считает президент Владимир Путин.
01:08
Сальдо: на Западе делают вид, что не признают итогов выборов в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире RT, что на Западе делают вид, что не видят и не признают итогов выборов президента России в Херсонской области.
01:01
Хет-трик Мбаппе помог ПСЖ разгромить «Монпелье» в Лиге 1
«Пари Сен-Жермен» одержал разгромную победу над «Монпелье» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
00:58
«Интер» сыграл вничью с «Наполи» и прервал серию из десяти побед в Серии А
«Интер» сыграл вничью с «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:58
Зеленский обвинил союзников в недальновидности из-за недальнобойности ВС Украины
Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников, не предоставивших достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем ВС Украины.
00:55
Путин: международные чиновники извращают смысл олимпизма
Действующий глава РФ Владимир Путин считает, что международные чиновники извращают смысл олимпийского движения и подрывают основы международного спорта.
00:55
Балицкий: безопасность на выборах в Запорожской области обеспечили в полном объёме
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире RT заявил, что безопасность на выборах президента России в Запорожской области обеспечили в полном объёме.
00:54
Путин назвал позором на весь мир нечестную предвыборную борьбу в США
Президент России Владимир Путин предложил журналисту NBC «принять ответную шайбу», отвечая на его вопрос о том, можно ли считать демократией выборы в Российской Федерации. Так, глава государства назвал позором на весь мир то, что происходит в США в преддверии президентских выборов.
00:52
Путин заявил о готовности рассмотреть прекращение огня на время Олимпиады
Действующий глава РФ Владимир Путин заявил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады.