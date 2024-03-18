Координатор «Непокорённой Франции» упрекнул президента Эммануэля Макрона за «контрпродуктивные» слова о возможной отправке войск на Украину, пишет Europe 1. Вместо того, чтобы поставить Россию в незащищённое положение, они указали на разногласия среди союзников по ЕС и НАТО, которые отказались поддержать предложение Макрона.
Слова Макрона о возможной отправке западных войск на Украину «безответственны и контрпродуктивны», заявил в интервью Europe 1 координатор партии «Непокорённая Франция» Манюэль Бомпар. Он объяснил, что вместо «стратегической неоднозначности» и незащищённости Путина такое заявление привело к кардинально противоположному результату.
Страны ЕС и НАТО опровергли любые планы по отправке военных на Украину, таким образом сняв неоднозначность. В результате Макрон оказал Путину огромную услугу, продемонстрировав разногласия ЕС и НАТО по вопросу Украины, указывает Бомпар.
С начала конфликта «Непокорённая Франция» призывает к переговорам между противниками, за что её часто критикуют. Бомпар напомнил, что сторонники мира — не сторонники поражения. «Есть другие возможности, а именно дипломатический путь, который мы отстаиваем», — подчеркнул политик.
В ходе встречи с сотрудниками предвыборного штаба Владимир Путин заявил, что значение интернет-медиа очень выросло в последние годы. По его словам, работа с ними и в рамках политического процесса стала очень важной.
В ситуации вокруг Франции ещё не всё потеряно — она ещё могла бы сыграть свою роль в мирном урегулировании на Украине, сказал президент России Владимир Путин в беседе с журналистами в своём избирательном штабе в Гостином Дворе.
Действующий российский президент Владимир Путин заявил, что в случае установления Россией санитарной зоны на Украине её будет сложно преодолеть средствам поражения, находящимся на вооружении у украинской армии.
Президент России Владимир Путин предложил журналисту NBC «принять ответную шайбу», отвечая на его вопрос о том, можно ли считать демократией выборы в Российской Федерации. Так, глава государства назвал позором на весь мир то, что происходит в США в преддверии президентских выборов.
В России нет смертной казни, но всех предателей, которые с оружием в руках встали против своей Родины, будут выявлять поимённо, заявил президент Владимир Путин. У этих людей незавидная судьба, это можно гарантировать, предупредил он.
Действующий президент России, лидирующий на президентских выборах 2024 года, Владимир Путин назвал среди задач нового срока на посту главы государства решение вопросов специальной военной операции и укрепление обороноспособности.
Действующий российский президент, лидер на президентских выборах 2024 года Владимир Путин во время встречи с сотрудниками своего избирательного штаба в Гостином Дворе поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали.
Российские инженеры создали портативную метеостанцию для определения параметров атмосферы, которая позволит беспилотным летательным аппаратам выполнять полёты с учётом условий погоды, а операторам точнее наводить их на цель. Об этом рассказали RT в пресс-службе НТИ.