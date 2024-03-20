На закрытом заседании конгресса сын американского президента поведал, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы «помогать борьбе» Запада с Москвой. Более того, по его словам, к этому его подтолкнул бывший польский президент Александр Квасьневский, сообщает The Washington Times.

Хантер Байден состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, за что ежегодно получал $1 млн, чтобы «помогать борьбе» Запада с Кремлём. С таким утверждением выступил сам сын американского президента во время дачи показаний палате представителей конгресса США в рамках дела по импичменту, сообщает The Washington Times.

Республиканцы обвиняют Хантера в том, что он наживался на имени отца и торговал его влиянием. Но сын главы Белого дома настаивает, что в 2014 году экс-президент Польши Александр Квасьневский, который также входил в совет директоров Burisma, убедил его, что он, Хантер, является «борцом за свободу или, по крайней мере, символом свободы».

По словам Хантера, бывший польский политик поведал ему, что Западу необходимо «противостоять» Путину и способствовать «демократическим порывам» Украины. А компания Burisma якобы представляла собой ни много ни мало «оплот против российской агрессии».

Подобные показания выглядят весьма сомнительно. Ведь даже представители Госдепартамента в то время сетовали, что присутствие Байдена-младшего в составе Burisma создавало «большую неловкость для всех американских чиновников, продвигающих программу борьбы с коррупцией на Украине», подчёркивается в статье.