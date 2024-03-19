Власти США намеренно способствуют продолжению конфронтации между Киевом и Москвой. В Белом доме опасаются, что их поражение в украинском конфликте поставят крест на втором сроке Джо Байдена, после чего он и его окружение с учётом их многочисленных правонарушений рискуют оказаться в тюрьме, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Если люди (в западных правительствах. — ИноТВ) образумятся и скажут: «Ладно. Послушайте, мы не хотим убивать ещё одно поколение украинской молодёжи. А ведь именно это произойдёт, если мы продолжим попытки предоставить им больше оружия и прочего. Так что давайте успокоимся».

Но нет никаких признаков того, что Байден и его советники готовы это сделать. Чего они хотят? Они хотят затянуть этот процесс. Как долго они хотят его затягивать? До ноября этого года. Почему до ноября этого года? Из-за выборов.

И я скажу ещё раз: они очень боятся, что если они проиграют конфликт демонстративно, если станет совершенно очевидно, что они проиграют конфликт, то, по сути дела, они проиграют выборы. Во всяком случае, мне так кажется. И если они проигрывают выборы, то — Бога ради! — они могут оказаться в тюрьме.

Доказательства накапливаются не только в отношении Хантера Байдена, но и его папочки, некоторых членов их семьи и даже (советника Белого дома по нацбезопасности Джейка. — ИноТВ) Салливана и Блинкена. Я могу рассказать подробнее. Они нарушили не только международное право, но и участвовали в «рашагейте», собрав бывших сотрудников американской разведки, чтобы солгать о ноутбуке Хантера Байдена.

Эти показания повлияли на результат выборов. Я не уверен, насколько велик был эффект, но именно это случилось в 2020 году. Так что им (Байдену и его окружению. — ИноТВ) есть за что нести ответственность.

Дата публикации 18 марта 2024 года.