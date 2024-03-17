NBC: плохие рейтинги перед выборами приводят Байдена в бешенство

Джо Байден всё чаще злится на сотрудников своего предвыборного штаба за ограничения, которые накладывают на него во избежание провала на выборах, передаёт NBC. Как сообщает телеканал, президента раздражает, что команда не в силах донести до избирателей информацию о его успехах на посту главы государства. Байден также хотел бы большей самостоятельности в предвыборной активности, отмечается в статье.

Джо Байден всё чаще злится на сотрудников своего предвыборного штаба за неспособность донести до избирателей информацию о достижениях президента на своём посту. Как передаёт NBC, в частном порядке глава Белого дома требует от спичрайтеров отказаться от высокопарной риторики и чётко излагать, что президент сделал для страны за свой первый срок.

По словам источников телеканала, окружённый защитниками-помощниками, намеренными свести к минимуму вероятность провала, Байден раздражён накладываемыми на него ограничениями, которые, по его мнению, противоречат его естественным инстинктам успешного политика. Он стремится чаще выходить на улицу, встречаться с избирателями и действовать по своему усмотрению.

Информированные собеседники телеканала, в частности, рассказали об эпизоде, когда в январе этого года Байдену сообщили о падении его рейтингов в колеблющихся штатах Мичигане и Джорджии из-за позиции президента по израильско-палестинскому конфликту. В ответ на это глава Белого дома начал «кричать и ругаться».

Тем временем соратники президента по партии с растущей тревогой наблюдают за ходом предвыборной кампании 2024 года, ведь Байдену не удаётся сравняться в рейтингах с Трампом, отмечается в статье. Как показывают интервью с законодателями, нынешними и прошлыми чиновниками администрации и союзниками Байдена, разочарование, охватившее партию, достигло апогея.