NBC: плохие рейтинги перед выборами приводят Байдена в бешенство
Джо Байден всё чаще злится на сотрудников своего предвыборного штаба за неспособность донести до избирателей информацию о достижениях президента на своём посту. Как передаёт NBC, в частном порядке глава Белого дома требует от спичрайтеров отказаться от высокопарной риторики и чётко излагать, что президент сделал для страны за свой первый срок.
По словам источников телеканала, окружённый защитниками-помощниками, намеренными свести к минимуму вероятность провала, Байден раздражён накладываемыми на него ограничениями, которые, по его мнению, противоречат его естественным инстинктам успешного политика. Он стремится чаще выходить на улицу, встречаться с избирателями и действовать по своему усмотрению.
Информированные собеседники телеканала, в частности, рассказали об эпизоде, когда в январе этого года Байдену сообщили о падении его рейтингов в колеблющихся штатах Мичигане и Джорджии из-за позиции президента по израильско-палестинскому конфликту. В ответ на это глава Белого дома начал «кричать и ругаться».
Тем временем соратники президента по партии с растущей тревогой наблюдают за ходом предвыборной кампании 2024 года, ведь Байдену не удаётся сравняться в рейтингах с Трампом, отмечается в статье. Как показывают интервью с законодателями, нынешними и прошлыми чиновниками администрации и союзниками Байдена, разочарование, охватившее партию, достигло апогея.