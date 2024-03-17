Fox News: Байдена переобули в широкие кроссовки — чтобы меньше падал

22:26 Сдавшийся в плен боевик РДК: задача была «пофоткаться» в Курской области и уйти В распоряжении RT оказался допрос сдавшегося в плен члена РДК*, который рассказал, что при попытке захода в Курскую область у его группы всё пошло не по плану. Украинская сторона заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.

22:25 Зюганов: Путин 18 марта встретится с Харитоновым Действующий российский лидер Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах 2024 года, 18 марта планирует провести встречу с кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

22:24 МИД России — о критике выборов от ФРГ: вся Россия объединилась и дала отпор Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.

22:17 МВД: возбуждено 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России.

22:15 Путин набрал 92,83% голосов в Запорожской области Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 92,83% голосов в Запорожской области после обработки там 100% протоколов.

22:08 Гол Пеллегрини принёс «Роме» победу над «Сассуоло» в Серии А «Рома» на своём поле обыграла «Сассуоло» в матче 29-го тура итальянской Серии А.

22:08 МВД России не выявило нарушений, влияющих на выборы президента Правоохранительные органы не зафиксировали нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на итоги президентских выборов в России.

22:05 ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов после обработки 40,03% протоколов Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.

21:59 Рудковскую поразила явка на выборах президента России Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала предварительные результаты выборов президента России.

21:56 ОШ: более 4,6 млн кибератак отразила московская система электронного голосования Более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.

21:53 Путину доложили о первых результатах президентских выборов Президенту России Владимиру Путину доложили о первых результатах выборов главы государства.

21:51 Бизнесмен Дотком: Запад забывает об уязвимости своей инфраструктуры Западные политики забыли об уязвимости инфраструктуры, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

21:50 Хавбек «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России.

21:45 Явка в ВС России на выборы президента составила 99,8% Явка в Вооружённых силах России на выборы президента составила 99,8%.

21:43 Путин набирает 90,49% голосов на Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней Самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента Российской Федерации с 90,49% голосов в Чукотском автономном округе после обработки там 100% бюллетеней.

21:39 Жителям Эстонии и Финляндии угрожают репрессиями из-за участия в выборах Жителям Эстонии и Финляндии с российским гражданством угрожают репрессиями из-за участия в выборах президента России.

21:38 ЦИК: Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.

21:37 Дортмундская «Боруссия» одолела «Айнтрахт» в матче 26-го тура Бундеслиги Дортмундская «Боруссия» победила франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26‑го тура чемпионата Германии.

21:34 Медведев заявил о блестящей победе Путина на выборах Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, назвав её блестящей.

21:31 Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает там 94,12% голосов Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает там 94,12% голосов на выборах президента России.

21:29 Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью Силы ПВО около 20:30 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

21:25 МИД России: удар в Тирасполе — попытка расшатать ситуацию в Приднестровье В МИД России назвали удар по аэродрому в Тирасполе попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.

21:24 «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» и вышел в полуфинал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Кубка Англии.

21:23 Иванов: порядка 250 тысяч человек проголосовали за рубежом на выборах президента Председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов в беседе с RT сообщил, что порядка 250 тыс. человек проголосовали в рамках российских президентских выборов за рубежом.

21:22 В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА, силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

21:20 Путин побеждает на выборах с 87,79% голосов в Якутии после обработки бюллетеней Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,79% голосов в Якутии после обработки там 100% бюллетеней.

21:18 Валуев — о заявлении Макрона: чего стоят слова лягушатника, грозящего убивать россиян Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

21:17 Два человека пострадали при обстреле Грайворонского округа Белгородской области Двое мирных граждан пострадали после обстрела Грайворонского округа Белгородской области.

21:13 Урну с прахом Ширвиндта захоронят на Новодевичьем кладбище Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации.

21:09 Памфилова: Путин набирает 87,97% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,97% голосов на президентских выборах по итогам обработки 24,4% протоколов.

21:07 Экзитпол ВЦИОМ: Путин наберёт 87% голосов на выборах президента Владимир Путин, по данным экзитпола, лидирует на выборах президента России с 87% голосов. На втором месте Николай Харитонов (4,6%), на третьем — Владислав Даванков (4,2%), Леонид Слуцкий — четвёртый с 3,0%.

21:00 Восемь человек пострадали после атаки ВСУ в Белгородском районе В результате атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

20:58 Авербух дебютировал в хоккейной Медиалиге Продюсер и хореограф Илья Авербух впервые сыграл в хоккейной Медиалиге.

20:56 Два украинских дрона уничтожены силами ПВО над Белгородской областью Два украинских дрона уничтожены силами ПВО России в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны.

20:56 Антонов: провокаций на избирательном участке в посольстве России в США нет Провокаций на избирательном участке в российском посольстве в США не зафиксировано, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

20:52 Явка на ДЭГ на выборах президента России достигла рекордных 94% Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов заявил, что явка на дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России составила 94%, что является абсолютным рекордом в мире.

20:50 Боксёр Тим Цзю: США — это ещё одна страна, которую я хочу завоевать Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю рассказал о желании стать популярной персоной в Соединённых Штатах Америки.

20:46 Axios: Нетаньяху не готов проводить досрочные выборы в Израиле Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался брать на себя обязательства проведения досрочных выборов в Израиле, таким образом он отверг призывы лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера.

20:43 Меркурис: лидеры стран НАТО стали избегать поездок в Одессу Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

20:40 Президент «Монако» вручил Головину памятную футболку в честь 200 матчей за клуб Перед матчем 26-го тура с «Лорьян» президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев вручил полузащитнику Александру Головину памятную футболку в честь 200 игр за клуб.

20:34 Камоцци: Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой» Франко Камоцци, экс‑советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что текущей игрой полузащитник Алексей Миранчук заслужил новый контракт с итальянской «Аталантой».

20:29 Замглавы МИД Иванов: Западу не удалось сорвать выборы президента России Российским оппонентам на Западе не удалось сорвать выборы президента России за рубежом.

20:27 Полиция Вашингтона ищет мужчину, который устроил стрельбу в центре города Неизвестный открыл стрельбу на улице в историческом районе Вашингтона, злоумышленник атаковал семь человек, двое из которых погибли от ранений. Полиция продолжает поиски подозреваемого.

20:25 В Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА В Курской области предупредили об опасности атаки беспилотных аппаратов, силы противовоздушной обороны приведены в готовность.

20:21 Адвокат: «Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом из-за отсутствия в команде Адвокат Александр Добровинский высказался о ситуации с отсутствием Квинси Промеса в составе «Спартака» из-за проблем с законом.

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20:20 Предварительная явка на выборы президента в Москве составила 66% Предварительная явка на президентские выборы в Москве составила 66%. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

20:07 Посол Антонов: выборы президента России в США проходят спокойно В Соединённых Штатах выборы президента России проходят спокойно и штатно, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

20:05 Нагорный выиграл упражнения на брусьях и опорный прыжок на чемпионате России Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях и опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике.