Fox News: Байдена переобули в широкие кроссовки — чтобы меньше падал
«Байдена заставляют носить новые «повседневные» кроссовки, потому что он часто спотыкается, ссылается Fox на твит, опубликованный Республиканской национальной конвенцией.
«Байдена заставляют носить новые «повседневные» кроссовки, потому что он часто спотыкается, ссылается Fox на твит, опубликованный Республиканской национальной конвенцией.
В распоряжении RT оказался допрос сдавшегося в плен члена РДК*, который рассказал, что при попытке захода в Курскую область у его группы всё пошло не по плану. Украинская сторона заверяла, что на границе особого сопротивления не будет.
Действующий российский лидер Владимир Путин, лидирующий на президентских выборах 2024 года, 18 марта планирует провести встречу с кандидатом от КПРФ Николаем Харитоновым. Об этом заявил лидер партии Геннадий Зюганов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.
Возбуждено 61 уголовное дело по различным нарушениям, связанным с выборами президента России.
Самовыдвиженец Владимир Путин набрал 92,83% голосов в Запорожской области после обработки там 100% протоколов.
«Рома» на своём поле обыграла «Сассуоло» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Правоохранительные органы не зафиксировали нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на итоги президентских выборов в России.
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.
Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала предварительные результаты выборов президента России.
Более 4,6 млн кибератак отразила столичная система электронного голосования за три дня президентских выборов.
Президенту России Владимиру Путину доложили о первых результатах выборов главы государства.
Западные политики забыли об уязвимости инфраструктуры, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России.
Явка в Вооружённых силах России на выборы президента составила 99,8%.
Самовыдвиженец Владимир Путин побеждает на выборах президента Российской Федерации с 90,49% голосов в Чукотском автономном округе после обработки там 100% бюллетеней.
Жителям Эстонии и Финляндии с российским гражданством угрожают репрессиями из-за участия в выборах президента России.
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.
Дортмундская «Боруссия» победила франкфуртский «Айнтрахт» в матче 26‑го тура чемпионата Германии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, назвав её блестящей.
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в ЛНР набирает там 94,12% голосов на выборах президента России.
Силы ПВО около 20:30 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
В МИД России назвали удар по аэродрому в Тирасполе попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» и вышел в полуфинал Кубка Англии.
Председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов в беседе с RT сообщил, что порядка 250 тыс. человек проголосовали в рамках российских президентских выборов за рубежом.
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА, силы противовоздушной обороны приведены в готовность.
Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,79% голосов в Якутии после обработки там 100% бюллетеней.
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Двое мирных граждан пострадали после обстрела Грайворонского округа Белгородской области.
Народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт будет похоронен на Новодевичьем кладбище после кремации.
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,97% голосов на президентских выборах по итогам обработки 24,4% протоколов.
Владимир Путин, по данным экзитпола, лидирует на выборах президента России с 87% голосов. На втором месте Николай Харитонов (4,6%), на третьем — Владислав Даванков (4,2%), Леонид Слуцкий — четвёртый с 3,0%.
В результате атаки ВСУ в Белгородском районе пострадали восемь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Продюсер и хореограф Илья Авербух впервые сыграл в хоккейной Медиалиге.
Два украинских дрона уничтожены силами ПВО России в небе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны.
Провокаций на избирательном участке в российском посольстве в США не зафиксировано, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов заявил, что явка на дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в России составила 94%, что является абсолютным рекордом в мире.
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю рассказал о желании стать популярной персоной в Соединённых Штатах Америки.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался брать на себя обязательства проведения досрочных выборов в Израиле, таким образом он отверг призывы лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера.
Западные лидеры стали массово отказываться от поездок в Одессу, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Перед матчем 26-го тура с «Лорьян» президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев вручил полузащитнику Александру Головину памятную футболку в честь 200 игр за клуб.
Франко Камоцци, экс‑советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что текущей игрой полузащитник Алексей Миранчук заслужил новый контракт с итальянской «Аталантой».
Российским оппонентам на Западе не удалось сорвать выборы президента России за рубежом.
Неизвестный открыл стрельбу на улице в историческом районе Вашингтона, злоумышленник атаковал семь человек, двое из которых погибли от ранений. Полиция продолжает поиски подозреваемого.
В Курской области предупредили об опасности атаки беспилотных аппаратов, силы противовоздушной обороны приведены в готовность.
Адвокат Александр Добровинский высказался о ситуации с отсутствием Квинси Промеса в составе «Спартака» из-за проблем с законом.
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в стоматологии в Кудрове Ленинградской области.
Предварительная явка на президентские выборы в Москве составила 66%. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
В Соединённых Штатах выборы президента России проходят спокойно и штатно, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный одержал победу в упражнениях на параллельных брусьях и опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике.
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сравнил чемпионаты России и Нидерландов.