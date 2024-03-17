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Fox News: Байдена переобули в широкие кроссовки — чтобы меньше падал

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новая обувь Джо Байдена вызывает новые споры о его здоровье и физическом состоянии, сообщает Fox News. Есть предположения, что президенту дали такие повседневные кроссовки, чтобы он случайно не упал.
Fox News: Байдена переобули в широкие кроссовки — чтобы меньше падал
AP

«Байдена заставляют носить новые «повседневные» кроссовки, потому что он часто спотыкается, ссылается Fox на твит, опубликованный Республиканской национальной конвенцией.  

Обозреватели уподобили обувь «лодочным якорям» и «пирсам», но в отчёте, приложенном к твиту, говорилось о том, что на самом деле это повседневные кроссовки от бренда Hoka. Эта обувь «создана для максимального комфорта и поддержки во время ходьбы или пеших прогулок».
 
Модель, которую дали Байдену, имеет «широкую подошву», которая «несомненно отлично подходит для поддержания устойчивости». 
 
На посту президента Байден неоднократно спотыкался и падал на публике, напоминает Fox News. 
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