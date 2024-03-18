Bloomberg: рост цен на продукты путает Байдену карты

Несмотря на заверения президента Байдена в укреплении экономики и снижении инфляции, стоимость продуктов питания в США выросла на 25% по сравнению с допандемийными значениями, сообщает Bloomberg. Увеличение трат приводит к недовольству населения, особенно семей с низким доходом и меньшинств, которые составляют ключевую группу избирателей для демократов.

Байден постоянно говорит об укреплении экономики и снижении инфляции, однако американцам в это верится с трудом, пишет Bloomberg. По сравнению с допандемийным периодом стоимость продовольствия взлетела на 25% — на 5% больше, чем потребительские цены в целом.

Президент пытался направить гнев населения на предприятия пищевой промышленности и продуктовые сети, обвинив отраслевых гигантов в злоупотреблении рыночной властью для повышения наценок. Однако походы в магазины вызывают у потребителей недовольство экономической ситуацией и постоянно напоминают о том, что теперь прокормить семью тяжелее.

Чрезмерный рост стоимости продовольствия лишает Байдена поддержки избирателей, особенно среди меньшинств — ключевой группы для демократов. Труднее всего приходится семьям с низким доходом, потому что они тратят большую часть дохода на еду. Согласно опросу FMI, 70% потребителей очень или чрезвычайно обеспокоены стоимостью продуктов питания — больше, чем любой другой категории.