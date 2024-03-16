Fox Business: «расставил приоритеты» — Байден доказал, что для него важнее мигранты, а не охрана границы

Слова Джо Байдена о мигрантах во время недавнего выступления показали его истинные приоритеты: «впуск в США мигрантов и превращение американских городов в магниты для нелегалов», убеждены в Fox Business. Более того, неаккуратными высказываниями президент в очередной раз доказал, что не в состоянии «следить за языком» и что к американцам и их интересам он фактически равнодушен.

Тодд, Джо Байден, употребив слово «нелегал», показал, что он сам не обеспечивает соблюдение законов этой страны. Возникает вопрос: кто вообще главный в Белом доме, если президент не может уследить даже за своим собственным языком?

ТОДД БЕНСМАН, старший научный сотрудник Центра миграционных исследований: Я думаю, что президент просто сказал так, как он, вероятно, говорит в частном порядке в кругу своих подчинённых. Понаблюдайте за тем, как люди изворачиваются, обходя терминологию, — это просто глупо. Всё это глупо. Это действительно нелегалы. Они действительно пересекли границу нелегально, большинство из них.

И честно говоря, использование таких альтернативных терминов, как «незарегистрированные», кажется мне более уничижительным, чем «нелегалы». Потому что тогда в голову начинают лезть такие мысли, как: «О, он неплательщик, он без документов», понимаете? Для меня «незарегистрированный» — такое же уничижительное слово, как и все остальные. И чем больше вы исхищраетесь с синонимами, тем хуже становится, на мой взгляд.

Джессика, повторюсь: то, что он ошибся и сделал вид, будто ничего не было, показалось оскорбительным, полагаю, для многих американцев. Но в том же выступлении он сказал ещё кое-что. Он не хотел «проявлять неуважение» к убийце, который проломил череп Лейкен Райли. Не хотел проявить неуважение, серьёзно?

Кроме того, он сказал, что эти иммигранты построили нашу страну. Нет, это не они её построили. У нас была великая прекрасная страна, которую построили множество законных граждан, а не эти нелегалы, которые сегодня приезжают в нашу страну. И снова очередная ложь.

Но самым показательным, на мой взгляд, стал тот момент, когда он сказал: «Я хочу получить упорядоченный поток миграции». Не «я буду охранять границу», не «я хочу остановить то, что происходит на границе», а «я хочу получить более упорядоченный поток». По сути это означает «я не хочу, чтобы американский народ видел всё это, но хочу, чтобы все эти люди по-прежнему приезжали в нашу страну».

ДЖЕССИКА АНДЕРСОН, глава фонда Sentinel: Спасибо, что пригласили. Мне кажется, президент Байден очень чётко обозначил свои приоритеты: впуск в США нелегальных мигрантов и превращение наших американских городов в магниты для этих нелегалов, чтобы они могли здесь жить, пользоваться медицинским обслуживанием, потенциально голосовать и быть вовлечёнными в гражданское общество.

Он не дал понять, что хочет охранять границу. Он также не дал понять, что хочет пообщаться и оказать поддержку и сочувствие семье Лейкен Райли. Да он едва смог произнести её имя во время выступления о положении дел в стране. Вспомните, он вообще обращался к её родителям? Он хотя бы пытался утешить их в связи с потерей дочери?

Это действительно прекрасное свидетельство всего, что не так с прогрессивными левыми. И к сожалению, президент Байден получает приказы от самой левой части своей партии, а не от разумной, более умеренной части демократов, как это было 10 лет назад.

Так что я согласна с Тоддом. Я думаю, что всё это просто глупо. Но помимо этого, я думаю, что это наглядно продемонстрировало приоритеты президента — и заключаются они не в охране границы, что расходится с желанием большинства американцев.

Дата выхода в эфир 16 марта 2024 года.