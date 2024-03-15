Член сената США: Вашингтон сам убивает американскую мечту, замещая граждан нелегалами

Американский гигант пищевой промышленности Tyson Foods принял решение закрыть градообразующее предприятие в городке Перри, что в штате Айова, — но при этом активно набирает на работу мигрантов, запросивших в стране убежище и ожидающих решения по своим ходатайствам, передаёт Fox News. Как заявил в эфире канала сенатор Джей Ди Вэнс, такое замещение коренных жителей на мигрантов, готовых работать за гроши, и есть конечная цель властей, которые по существу вознамерились похоронить американскую мечту.

А у нас в гостях — член сената от штата Огайо и автор «Элегии деревенщины» Джей Ди Вэнс. Господин сенатор, у нас вроде бы было незаконно сокращать американцев и массово нанимать взамен нелегальных мигрантов.



ДЖЕЙ ДИ ВЭНС, член сената США: Такое уж точно должно быть вне закона, и мы, разумеется, изучим вопрос, чтобы понять, можно ли ввести такой запрет, — если, конечно, Tyson здесь уже не нарушает какие-нибудь нормы. А мы ведь даже не знаем, нарушаются ли они или нет, подробности нам неизвестны. Всё, что мы знаем, — это что компания увольняет работников-американцев и нанимает на их места нелегальных мигрантов.





В этом и есть весь смысл нелегальной миграции, и мы, как республиканцы, должны всё время об этом напоминать: из-за этого снижаются зарплаты американских рабочих, ведь на места американцев набирают иностранных работников, готовых работать за нищенскую зарплату. Как вы уже сказали, в этом и заключался с самого начала весь план. И это повлечёт за собой уничтожение американской мечты.





Всякий раз, когда на место американца приходит нелегал, одна американская семья теряет стабильный источник дохода, за счёт которого она живёт. И выходит, что американские компании в самом буквальном смысле заменяют наших граждан на людей, которые готовы работать за нищенскую зарплату. Это никакой не капитализм и не рыночная экономика, Джесси. Это — истребление американского среднего класса через нелегальную миграцию, и происходит оно по всей стране.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.