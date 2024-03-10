Fox News: Байдена раскритиковали за утверждение, что США создали нелегалы
Джо Байдена подвергли широкому осуждению за то, что в недавнем интервью он заявил, что США построили иммигранты «без документов». Заявление президента прозвучало после того, как он извинился за использование термина «нелегальный», чтобы описать гражданина Венесуэлы Хосе Ибарру, обвиняемого в убийстве американской студентки Лейкен Райли, пишет Fox News.
Ссылки по теме
-
Лара Логан: Белый дом переписывает законы в попытках тайно продолжать впускать мигрантов в США
-
Daily Mail: демократам остаётся уповать только на то, что Байдена подведёт здоровье
-
Американский сенатор: пограничная политика Байдена — это позор
-
Newsweek: украинские мигранты в США становятся бездомными из-за местных проблем с финансированием