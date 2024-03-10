Fox News: Байдена раскритиковали за утверждение, что США создали нелегалы

Глава Белого дома вызвал широкое возмущение своим заявлением, что США построили иммигранты «без документов». Его спорное утверждение прозвучало после того, как он извинился за использование термина «нелегал», чтобы описать венесуэльца, обвиняемого в убийстве американской студентки, сообщает Fox News.

Джо Байдена подвергли широкому осуждению за то, что в недавнем интервью он заявил, что США построили иммигранты «без документов». Заявление президента прозвучало после того, как он извинился за использование термина «нелегальный», чтобы описать гражданина Венесуэлы Хосе Ибарру, обвиняемого в убийстве американской студентки Лейкен Райли, пишет Fox News.

«В своём послании конгрессу он говорил, что нашу страну построили профсоюзы и средний класс, а теперь он говорит, что её построили иммигранты «без документов». Есть предположения, кого он назовёт строителями страны в следующий раз, выступая перед афроамериканской аудиторией?» — риторически поинтересовался в соцсети X журналист Джефф Гремиллион.

«Неужели президент Джо Байден действительно сейчас сказал, что нелегалы, то есть иммигранты без документов, построили нашу страну? Белый дом должен объясниться... Мои предки [родились] в этой стране рабами!» — возмутился ещё один пользователь.

Дональд Трамп также отчитал Байдена на встрече с избирателями. «Он (Ибарра. — ИноТВ) был нелегальным мигрантом. Его не следовало пускать в нашу страну, и он никогда бы в ней не оказался при моей политике», — заверил собравшихся экс-президент.

Кроме того, за извинения перед Ибаррой главу Белого дома осудила конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин. «Отвратительно. Джо Байден только что извинился перед животным-нелегалом, жестоко убившим Лейкен Райли», — посетовала законодательница.