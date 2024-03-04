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Newsweek: украинские мигранты в США становятся бездомными из-за местных проблем с финансированием

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Украинские иммигранты в Нью-Йорке оказались в приютах для бездомных, пишет Newsweek. Как отмечается в статье, произошло это из-за того, что местные власти перестали финансировать благотворительную организацию, поддерживающую украинцев.
Newsweek: украинские мигранты в США становятся бездомными из-за местных проблем с финансированием
AP
Иммигранты, решившие искать убежища от украинского конфликта в Нью-Йорке, остались без крова после того, как власти штата прекратили финансировать местную благотворительную организацию, поддерживающую украинцев, пишет Newsweek.

В эксклюзивном интервью Newsweek Лидия Кокольская, вице-президент по развитию благотворительной организации Razom for Ukraine, подтвердила, что грант на $200 тыс., полученный в апреле 2022 года, не был продлён властями города после истечения его срока действия в июле 2023 года. С тех пор несколько семей, которых поддержала организация, оказались в приютах для бездомных, отметила она.

В статье отмечается, что с марта 2022 года в США по программе Uniting for Ukraine въехали около 460 тыс. украинцев, многие из которых обосновались в Нью-Йорке.
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источник
Newsweek США Северная Америка
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