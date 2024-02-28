Экс-аналитик ЦРУ: если конгресс США и одобрит помощь Украине, то только ради собственной выгоды

Если республиканцы и согласятся выделить $61 млрд Украине, то только потому, что эти деньги пойдут американскому ВПК и переизбирающимся политикам. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom. Однако это по-прежнему маловероятно, поскольку в последнее время всё больше американцев — как республиканцев, так и демократов — начинают осознавать всю серьёзность пограничного кризиса.

Как вы думаете, что произойдёт на этой неделе в конгрессе? Правительство прекратит свою работу в пятницу, потому что у них нет нового бюджета. Палата представителей уходит на каникулы до среды. Президент выкручивает руку спикеру Майку Джонсону, чтобы тот одобрил отправку 61 миллиарда долларов на Украину. Дональд Трамп, в свою очередь, выкручивает Майку Джонсону другую руку, говоря: «Даже не вздумай одобрять этот проект, потому что это пустая трата денег. И если я стану президентом, а эти деньги останутся неизрасходованными, я их на это дело тратить не собираюсь». Я понимаю, что мы снова возвращаемся к теме Украины, но как вы думаете, чем всё это закончится?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я думаю, что в конечном итоге деньги они всё-таки получат, — но только потому, что, когда они одобрят эти деньги, они пойдут американским военно-промышленным корпорациям. А затем эти деньги благополучно вернутся в руки политиков, которые переизбираются в этом году, как республиканцев, так и демократов.

Но есть и другой момент, который сейчас важно учитывать. Всё это происходит на фоне убийства студентки-медсестры в Джорджии, которое произошло на днях. Её убил нелегальный мигрант из Венесуэлы. Поэтому всё больше и больше американцев — как республиканцев, так и демократов — задаются вопросом: «Почему мы тратим 61 миллиард на границу Украины, а не на охрану собственной границы и защиту своих граждан?» Мне кажется, идея защиты американцев, защиты нашей границы выходит за рамки республиканцев MAGA. Это касается и демократов.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2024 года.