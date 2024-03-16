Bloomberg: в США смартфоны «непатриотично» принимают сигналы со спутников России и Китая

Как стало известно, мобильные телефоны и другие устройства в США могут использовать для определения местоположения сигналы от спутниковых систем России и Китая. По оценкам экспертов, это связано с тем, что США пока отстают в развёртывании спутников нового поколения. В то же время Федеральная комиссия по связи (FCC) начала расследование, чтобы выяснить, представляет ли подключение смартфонов к иностранным спутникам угрозу для национальной безопасности, сообщает Bloomberg.
Федеральная комиссия по связи (FCC) начала расследование в отношении того, как мобильные устройства в США используют для определения местоположения сигналы с иностранных спутников, включая данные, полученные от спутниковых систем России и Китая. Пока неясно, представляет ли это угрозу для национальной безопасности США, сообщает Bloomberg.
Чтобы это выяснить, представители FCC будут опрашивать крупнейших производителей, соответствуют ли выпускаемые ими устройства всем действующим правилам, а также какие уязвимые места могут существовать при приёме и обработке сигналов, поясняется в статье. В то же время независимые эксперты полагают, что дополнительные данные со спутников гарантируют повышенную точность расчётов и не представляют опасности. По их мнению, США пока отстают в развёртывании спутников нового поколения.
В 2018 году FCC пришлось одобрить использование европейской системы Galileo для получения дополнительных сигналов. Однако недавно стало известно, что американские мобильные телефоны и другие устройства также могут принимать и обрабатывать информацию от российской спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. И теперь специалисты должны выяснить, не нарушает ли это федеральные правила, поясняет Bloomberg.
В свою очередь, глава FCC Джессика Розенворсель подтвердила новости о начале расследования во время своего выступления на ежемесячном собрании комиссии, которое состоялось в Вашингтоне в четверг. По её словам, они уже много лет знают об этой проблеме. «Технологии обогнали нашу политику одобрения», — заявила ранее Розенворсель, назвав использование иностранных спутниковых сигналов в США «неудобной правдой», заключает Bloomberg.
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