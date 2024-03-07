CGTN: новые ракеты и спутники обещают Китаю космическую прибыль

По прогнозам экспертов, коммерческий рынок космических технологий в Китае в ближайшие годы будет активно расширяться на фоне новых научных достижений и растущего спроса. Разработкой новейших ракет и спутников в стране занимаются не только государственные, но и частные компании. Они объединяют усилия для запуска масштабных проектов, что позволяет сократить издержки и повысить общую прибыль, передаёт CGTN.

Рост коммерческих космических проектов стимулирует и разработку ракет на жидком топливе, учитывая их экологичность и возможности повторного использования. Первая китайская коммерческая ракета на жидком топливе «Тяньлун-2» совершила свой первый полет в апреле прошлого года. А сейчас вторая ракета «Тяньлун-2» ожидает сборки в провинции Ганьсу.



У ЛЭЙ, корреспондент CGTN: Китайская коммерческая компания по выпуску ракет Space Pioneer также создаёт более крупную и мощную ракету «Тяньлун-3», имеющую такие же характеристики, что и ракета Falcon 9 от компании SpaceX.



Первый полёт «Тяньлун-3», грузоподъёмность которой составляет 17 тонн на низкой околоземной орбите и 14 тонн на солнечно-синхронной орбите, намечен на середину 2024 года. Основатель компании Space Pioneer Кан Юнлай говорит, что коммерческие ракеты пользуются большим спросом.



КАН ЮНЛАЙ, основатель и генеральный директор Space Pioneer: Мы можем снизить стоимость запуска спутников до 20 тысяч юаней за килограмм веса. В 2024 году будет запущено почти 100 тестовых спутников, входящих в состав группировки. Если всё пройдёт успешно, то с 2025 года ежегодно будут запускаться сотни, а то и тысячи спутников.



В 2023 году Китай осуществил около 70 космических запусков, за 20 из которых отвечали частные космические компании. Наряду со Space Pioneer, другие компании, такие как Landspace, Orienspace и Galactic Energy, также стремятся разрабатывать надёжные и многоразовые ракеты-носители.



КАН ЮНЛАЙ: Я считаю, что Китаю следует увеличить количество стартовых площадок, предназначенных для запуска коммерческих космических миссий. Если говорить о будущем технологическом развитии, думаю, нам надо сосредоточиться на том, чтобы добиться прорыва в области технологий, касающихся многократного использования, инновационных материалов и новых процессов, которые способны эффективно снизить затраты.



Кан Юнлай говорит, что его компания также занимается разработкой более тяжёлых ракет. Считается, что усовершенствованные ракеты-носители смогут однажды подарить жителям всего мира опыт межконтинентальных путешествий.



У ЛЭЙ: Спутниковый интернет будет играть ключевую роль в системах 6G и обеспечении услуг связи следующего поколения. Это один из новейших заводов по производству умных спутников в Шанхае. После 2025 года здесь ежегодно будут собирать и испытывать до 300 спутников.



Китайские компания объединяются, чтобы вместе создать спутниковую группировку G60, которая будет состоять из более чем 12 тысяч небольших спутников. Цао Цзин и его коллеги в Shanghai Genesat Aerospace Technology Company сейчас работают круглосуточно, чтобы внести свой вклад.



ЦАО ЦЗИНЬ, гендиректор Shanghai Genesat Aerospace Technology Company: К 2026 году мы планируем производить более 500 спутников в год. В настоящее время спутниковый интернет ориентирован на создание крупномасштабной и недорогой инфраструктуры. Поэтому для всей этой отрасли необходимо больше инновационных технологий, позволяющих решить вопросы, связанные с созданием экономически эффективного массового производства.



По данным консалтинговой компании iiMedia Research, к 2024 году ожидаемая выручка на этом рынке превысит 2,3 триллиона юаней.



У ЛЭЙ: Всё больше компаний вкладывают средства в создание ракет, спутников и других космических аппаратов. И многие полагают, что бурно растущий космический сектор способствует созданию большого количества новых рабочих мест, а также развитию прикладных проектов в сфере науки, медицины, туризма и образования.



Дата выхода в эфир 06 марта 2024 года.