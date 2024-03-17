NYTimes: «мне страшно» — даже нацгвардейцам не удаётся обезопасить метро Нью-Йорка

17:12
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины.
17:10
Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, чего опасается организация в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
17:06
Zaxid.net: во Львове расследуют насильственную мобилизацию волонтёра
Во Львове намерены провести расследование после насильственной мобилизации волонтёра, сообщило украинское издание Zaxid.net.
17:02
Путин поручил СК опубликовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными
Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету опубликовать результаты расследования крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, которое произошло 24 января в результате удара ВСУ.
17:01
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
16:56
Силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области
Средства противовоздушной обороны подавили украинский беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
16:53
«Металлург» разгромил «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
16:53
Памфилова: многим наблюдателям угрожали из-за работы на выборах
Многим международным наблюдателям потребовалось большое мужество, чтобы приехать для работы на выборах президента РФ, так как им угрожали.
16:45
В парке Петербурга подростки нашли тело объявленного в розыск мужчины
В Санкт-Петербурге в парке «Сосновка» подростки нашли тело мужчины, объявленного в розыск.
16:41
Сбитый у границы России вертолёт ВСУ попал на видео
Министерство обороны России показало видео, на которое попал сбитый российскими войсками украинский вертолёт Ми-8, летевший в сторону Белгородской области.
16:37
В Белгороде из-за очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина
В Белгороде из-за очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина, который находился на парковке. Он скончался до приезда скорой помощи, ещё 11 человек получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
16:37
Аршавин объяснил, почему не проголосовал на выборах президента России
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не проголосовал на выборах президента России.
16:26
Sport.es: в «Реале» считают, что Винисиус вредит репутации клуба своим поведением
В мадридском «Реале» беспокоятся из-за поведения нападающего команды Винисиуса Жуниора во время матчей.
16:21
В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, направлявшийся к российской границе
В Сумской области Украины из ПЗРК «Верба» сбит украинский вертолёт Ми-8, который летел в направлении Белгородской области, сообщает Министерство обороны России.
16:21
Минобороны Испании: НАТО не отправит военных на Украину из-за России
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не будет отправлять военных на Украину, так как не желает эскалации конфликта с Россией.
16:21
Для школ Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями
Для школ и колледжей Белгородской области 18 и 19 марта объявили каникулярными днями. Об этом сообщила мэрия Белгорода.
16:12
Ягудин заявил, что всё спортивное сообщество в шоке от срока дисквалификации Валиевой
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на четырёхлетнюю дисквалификацию Камилы Валиевой.
16:11
Явка на президентские выборы по всей России превысила 70%
Явка на президентские выборы по всей России к 16:02 превысила 70%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, отражаемые на табло комиссии.
16:08
В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени
В Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего молодого человека, которые пытались облить краской урны для бюллетеней.
16:06
Чучела Байдена и Зеленского сожгли в ЛНР во время празднования Масленицы
В станице Луганской в Луганской Народной Республике сожгли чучела Владимира Зеленского и американского президента Джо Байдена во время празднования Масленицы.
16:00
Александр Емельяненко извинился перед братом Фёдором в Прощёное воскресенье
Российский боец ММА Александр Емельяненко извинился перед своим легендарным старшим братом Фёдором.
15:57
Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за нарушения прав российских избирателей
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН, БДИПЧ ОБСЕ и другие международные организации на фоне нарушения прав российских избирателей за рубежом.
15:54
Bloomberg: Словакия при Фицо стала пророссийской страной Европы
Возвращение Роберта Фицо на должность премьер-министра Словакии сделало страну одной из самых пророссийских в Европе, говорится в статье Bloomberg.
15:52
Пике предложил отменить ничейные результаты в футболе
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказал мнение о ничейных результатах в футболе.
15:50
В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 5 млн человек
В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 5 млн человек, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.
15:48
Посол Антонов первым проголосовал на выборах президента России в Вашингтоне
Посол России в США Анатолий Антонов первым проголосовал на выборах президента России в Вашингтоне.
15:46
Памфилова — о порче бюллетеней: это вызвало бурю возмущения у граждан
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что попытки порчи бюллетеней на выборах президента России вызвали бурю возмущения у граждан.
15:37
Тим Цзю объяснил, почему Пол — фаворит в бою с Тайсоном
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю высказался о поединке блогера Джейка Пола с легендой бокса Майком Тайсоном.
15:33
Явка избирателей в Чечне составляет более 95%
В Чечне явка на выборах президента России составила 95,2%.
15:32
Силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили ещё семь дронов самолётного типа украинских войск над Белгородской областью.
15:31
В посольстве России сообщили, что похищенную в Мексике россиянку отпустили
В посольстве России в Мексике сообщили, что россиянку, похищенную у границы с Соединёнными Штатами, отпустили, сейчас она находится в полицейском участке.
15:23
Тарасова: на месте Макрона я бы предложила, чтобы все россияне участвовали в ОИ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр в Париже.
15:20
Посольство России: Латвия отнимает у российских избирателей латвийские документы
В Латвии местные власти ведут проверку документов у российских избирателей, которые пришли проголосовать на выборах президента России — прилегающие к посольству улицы оцеплены силовиками.
15:13
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в регионе.
15:12
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Николаеве
На Украине в городе Николаеве произошли взрывы, сообщило издание «СТРАНА.ua».
15:12
Избирательные участки закрылись в ДНР, начался подсчёт голосов
В Донецкой Народной Республике закрылись избирательные участки, начался подсчёт голосов по итогам выборов российского президента. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
15:12
В Прикамье побит рекорд явки избирателей на выборы в современной истории
В Пермском крае явка избирателей на выборы побила рекорд в современной истории.
15:09
Роналду — об отдыхе с семьёй: близко к раю
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил видео с отдыха со своими детьми.
15:03
Банк России подал заявление к QIWI Банку
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ЦБ России к QIWI Банку, следует из картотеки арбитражных дел.
15:03
В Москве почти 3,5 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента
Более 3,5 млн человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
15:02
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
15:00
Дюков заявил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что в Саудовской Аравии высоко оценили квалификацию российских арбитров.
15:00
Рогов: в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо Путина
Спецслужбы в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо российского президента Владимира Путина, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
14:57
Посол Зиновьев: явка на избирательном участке в Сеуле оказалась выше ожидаемой
Явка на избирательном участке на выборах президента России в Сеуле составила 1156 человек, что существенно выше, чем предполагалось.
14:56
Боец добровольной народной дружины сбил из ружья дрон ВСУ в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов региона сбил из ружья дрон Вооружённых сил Украины.
14:48
Ковальчук не попал в состав «Спартака» на первый матч серии с «Металлургом»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не включён в состав команды на первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом».
14:43
Сальдо: ВСУ выпустили снаряд по детсаду в посёлке Брилёвка в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска выпустили снаряд по территории детского сада в посёлке Брилёвка Алешкинского муниципального округа.
14:38
Велогонщица Лысенко завоевала бронзу в кейрине на Кубке наций
Российская велогонщица Алина Лысенко стала третьей в кейрине на Кубке наций в Гонконге.
14:36
Умер бывший украинский депутат Геннадий Москаль
Бывший украинский депутат Геннадий Москаль скончался в возрасте 73 лет, сообщил депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий.
14:28
МО: потери ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении составили более 120 военных
Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Южно-Донецком направлении составили более 120 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.