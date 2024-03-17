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NYTimes: «мне страшно» — даже нацгвардейцам не удаётся обезопасить метро Нью-Йорка

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Недавний инцидент со стрельбой в нью-йоркском метро продемонстрировал ограниченные возможности правоохранительных органов, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, это происшествие произошло вскоре после того, как власти города задействовали бойцов Национальной гвардии для повышения безопасности подземки.
NYTimes: «мне страшно» — даже нацгвардейцам не удаётся обезопасить метро Нью-Йорка
AP

После очередного случая со стрельбой в метро Нью-Йорк ломает голову над вопросами безопасности, пишет The New York Times.

Даже после того, как власти города привлекли Национальную гвардию и полицейских к патрулированию подземки, некоторые жители Нью-Йорка говорят, что не чувствуют себя в безопасности, особенно после недавней стрельбы в метро в Бруклине.

Как отмечается в статье, этот инцидент, похоже, подчеркнул ограниченные возможности правоохранительных органов по повышению безопасности под землёй.

«Мне страшно, — признался изданию 46-летний житель города. — Я чувствую, что мне следует переехать на некоторое время и посмотреть, примет ли Нью-Йорк меры и станет ли ситуация лучше».

При этом некоторые горожане остаются невозмутимыми.

«Я бы не сказала, что стала больше бояться, — заявила 27-летняя жительница Бруклина. — Думаю, мы находимся в одном из самых безопасных городов мира».

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источник
New York Times США Северная Америка
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