Fox Business: «странно — это мягко сказано» — бывший полицейский о нацгвардейцах в метро Нью-Йорка

Бывший лейтенант полиции Нью-Йорка Даррин Порчер в общении с Fox Business назвал более чем странным размещение бойцов Национальной гвардии в нью-йоркском метро для борьбы с преступностью. Он отметил, что нацгвардейцев не обучают выполнять правоохранительные функции и что они не разбираются в обеспечении общественной безопасности.

С нами на связи Даррин Порчер, бывший лейтенант Департамента полиции Нью-Йорка. Даррин, рад вас видеть. Ещё до развёртывания нацгвардейцев доводы в пользу этого шага стали звучать из-за обеспокоенности губернатора тем, что дела пошли вразнос и на многих станциях метро преступность вышла из-под контроля. Что вы об этом думаете?



ДАРРИН ПОРЧЕР, бывший лейтенант полиции Нью-Йорка: Думаю, губернатор дала точную оценку: преступность действительно вышла из-под контроля. И когда мы взглянем на восприятие преступности в таких городах, как Нью-Йорк, то там наблюдается стремительный рост не только насильственных преступлений, но и менее серьёзных правонарушений, таких как магазинные кражи и кражи вещей у различных компаний.



Дошло до того — лучше даже сказать, до такой критической точки, когда нужно что-то предпринять. Губернатор считает, что развёртывание бойцов Национальной гвардии может стать противоядием. Однако я в этом сомневаюсь, так как боец Национальной гвардии не способен выполнять правоохранительные функции, поскольку это не входит в его сферу ответственности. Этим должны заниматься полицейские.



Однако текучка кадров в полицейских отделениях достигла критического уровня, и нужно что-то с этим делать. Думаю, именно губернатор решила остановиться на этой альтернативе. Но, по-моему, нужны не только нацгвардейцы, а нечто большее.



Даррин, странно тут вот что: это же нацгвардейцы, это солдаты. А теперь им поручили следить за тем, чтобы люди не прыгали через турникеты. Не знаю, но, по-моему, это выглядит как-то странно.



ДАРРИН ПОРЧЕР: Странно — это мягко сказано. Нацгвардейцев не обучают выполнять правоохранительные функции. И они не разбираются в обеспечении общественной безопасности. Поэтому встаёт вопрос, каким может быть ответ со стороны правительства в таком штате, как Нью-Йорк. Однако у них нет никакого ответа. Думаю, нам нужно сделать ставку на окружных прокуроров, которые будут заниматься законоприменением, и нужно отменить законы о реформе залога, действующие в таких городах, как Нью-Йорк, поскольку нам нужно отправить грозный сигнал сдерживания. Однако законодательство штата Нью-Йорк никак не реагирует на происходящее.



Дата публикации 10 марта 2024 года.