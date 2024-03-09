Politico: Дети с оружием, пыточные камеры, вражда банд — вот к чему привела массовая торговля наркотиками в ЕС

Сейчас в Европе наблюдается «беспрецедентный» уровень насилия, сообщает Politico. Причиной тому послужили наркотики, которые буквально заполонили ЕС. Преступные группировки нанимают подростков для разгрузки кокаина, выдают детям автоматы Калашникова и используют камеры пыток. Всё это является реальностью для жителей европейских стран.

Высочайший уровень наркотрафика на территории ЕС приводит к запредельному уровню насилия, сообщает Politico. Враждующие друг с другом банды не чураются любых способов — они используют пытки, нанимают подростков для разгрузки наркотиков и вооружают детей АК-47.

Как отмечает издание, такова новая реальность для частей Европы, где незаконный оборот наркотиков вырос в разы. К таким выводам пришли по итогам пресс-конференции, где присутствовал Европол и Европейский центром мониторинга наркотиков и наркомании. Эти структуры выявили, что рынок запрещённых веществ в Европе составляет примерно €30 млрд в год, а «импорт кокаина и экспорт экстази достиг рекордных показателей в 2022 году».

Отмечается, что камеры пыток, которые начали использовать преступники, раньше были характеры для Латинской Америке, но не для ЕС. «Мы никогда не видели такого раньше», — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болле. В пример приводится случай, когда в 2020 году на территорию Голландии нашли пыточную камеру.

Ещё одной серьёзной проблемой является найм людей в такие банды. Во Франции вообще участились случаи найма подростков для продажи наркотиков. Это приводит к тому, что «дети убивают друг друга из автоматов», отмечает автор статьи. Известно, что целые семьи зарабатывают на жизнь именно таким образом.

Но единой реакции от европейских политиков нет. Одни считают, что запрещать наркотики бесполезно и нужна легализация, другие уверены, что необходимо ужесточить наказания и увеличить бюджеты на безопасность. Так поступила Бельгия, которая сосредоточила свои силы на том, чтобы повысить безопасность в портах и доках.

Также Бельгия совместно с латиноамериканскими странами подписала декларацию «об эффективном решении всех аспектов глобальной проблемы наркотиков», которая рассчитана на 5 лет. При этом некоторые страны, такие как Эквадор и Колумбия, заявили, что «европейским лидерам стоит обратить внимание на ситуацию ближе к дому».