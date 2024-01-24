Welt: власти много лет не могут справиться с преступностью в районе вокзала во Франкфурте

Привокзальный район Франкфурта-на-Майне уже много лет является очагом проблем: власти не справляются с пресечением распространения наркотиков и физического насилия, сообщает Welt. Теперь, спустя годы планирования, в городе появилась новая система круглосуточного видеонаблюдения, однако держатели бизнеса считают, что для предотвращения преступлений этого мало — нужны ещё усиленные полицейские патрули.

Вернёмся в Германию. Привокзальный район во Франкфурте уже на протяжении многих лет является очагом проблем. Власти не могут справиться с проблемой наркотиков и физических нападений. После длившегося годами планирования теперь представлена новая система видеонаблюдения, которая должна круглосуточно обеспечивать безопасность. Мы рассмотрели новую концепцию поближе.

Эта площадь в привокзальном районе Франкфурта контролируется системой видеонаблюдения с обзором в 360 градусов круглые сутки. Город вооружается видеосистемами безопасности в борьбе против высокого уровня преступности здесь, в центре. Мэр города рад тому, что полиция занимается этой проблемой.

МАЙК ЙОЗЕФ, мэр Франкфурта-на-Майне: Инциденты происходят. Преступления с применением холодного оружия, преступления с летальным исходом, когда людей сталкивают на трамвайные пути или на проезжую часть. Теперь я рассчитываю на то, что государство, а также полиция расследуют такие случаи и арестуют преступников.

И как раз в этом модернизированная система видеонаблюдения может поддержать сотрудников в их работе.

ТОМАС ШМИДЛЬ, представитель управления полиции Западного Гессена: Видеоряд, который мы получаем с камер, мы передаём многообразным, самым различным ведомствам в разных местах, и у коллег, которые видят эти кадры, есть шанс таким образом направить полицейские силы, которые и без того находятся в патруле в городе, чтобы мы могли отреагировать полицейскими методами на ситуацию, которая на них наблюдается и зарегистрирована на видео.

Есть ещё один плюс и при расследовании преступлений: в отличие от свидетелей, камеры объективно фиксируют всё, что происходит на улицах. Так что записи имеют высокую доказательную ценность и для поддержки реконструкции преступлений.

Однако владельцы бизнеса поблизости от вокзала считают, что в первую очередь для предотвращения преступлений этого недостаточно. Наряду с камерами они требуют больше полицейских, которые бы патрулировали район, чтобы сдержать нарушения со стороны дилеров и других преступников.

Дата выхода в эфир 22 января 2024 года.