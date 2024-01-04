Sky News: рост стоимости жизни всё чаще толкает британцев на магазинные кражи

Из-за высокой инфляции, организованной преступности и отсутствия внимания со стороны полиции в Великобритании стремительно растёт число магазинных краж, сообщает Sky News. В беседе с журналистами телеканала министр полиции страны Крис Филлипс заявил, что кризис стоимости жизни «не является оправданием» кражам, указав на «щедрую» систему пособий.

На фоне роста стоимости жизни в Великобритании наблюдается значительный рост магазинных краж. В десяти крупнейших городах страны их уровень вырос в среднем на 27% по сравнению с 2022 годом, что обошлось предприятиям в £1,76 млрд, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Британского консорциума розничной торговли. Многие в стране обвиняют в росте краж высокую инфляцию, организованную преступность и отсутствие внимания со стороны полиции.

В беседе с журналистами телеканала министр полиции Великобритании Крис Филлипс заявил, что кризис стоимости жизни «не является оправданием» магазинным кражам, так как система пособий в стране «очень щедрая».

«На самом деле преступлениям вообще нет оправдания, в том числе кражам из магазинов. У нас очень щедрая система льгот. Только что повысилась минимальная заработная плата в стране», — заявил министр в ответ на вопрос, испытывает ли он хоть какое-то сочувствие к людям, ворующим, чтобы прокормить себя.

Журналистов телеканала пригласили присоединиться к патрулированию Брайтона в преддверии Рождества. Оперативный сотрудник Ник Стрикленд рассказал, что в одном супермаркете в центре города был день, когда в первые два часа его работы до начала смены охранников было совершено 15 краж.

По словам Стрикленда, часто из-за роста цен из магазинов воруют продукты, в том числе мясо, сливочное масло и молочные продукты, которые можно перепродать по хорошей цене. Некоторые магазины даже не выкладывают мясо на прилавки, пока там нет охранников.

По словам Филлипса, нередко полицейские недостаточно серьёзно относятся к такому виду преступлений. Он привёл в качестве примера Сан-Франциско, где отсутствие «подхода с нулевой терпимостью» и тот факт, что «полиция не предпринимает дальнейших действий», привели к увеличению количества подобных преступлений.