Fox News: в США скоро не останется работающих магазинов из-за растущего числа краж

Организованная розничная преступность не даёт магазинам по всей стране жить спокойно, сообщает Fox News. При этом Национальная федерация розничной торговли внезапно отозвала отчёт, в котором говорилось о том, что такие кражи стали причиной пропажи половины от 94,5 млрд. товаров, назвав его ошибочным. Но это ничего не изменило — ситуация с воровством продолжает ухудшаться.

Проблема краж мучает магазины по всей стране. Но, как ни странно, крупнейшая в стране розничная торговая компания отказывается от своего громкого заявления о том, что пропажа почти половины от почти 95 миллиардов товаров в 2021 году была результатом так называемого организованного воровства. С нами корреспондент Fox News Дана Мари МакНикол.

ДАНА МАРИ МАКНИКОЛ, корреспондент Fox News: Национальная федерация розничной торговли признала, что допустила ошибку в отчёте, который такие известные компании, как Target и Walgreens, приводили в качестве причины для закрытия магазинов. По данным New York Times, НФР отказалась от утверждения из апрельского отчёта, в котором говорилось, что организованная розничная преступность ответственна почти за половину от 94,5 миллиардов товаров, которые исчезли из магазинов в 2021 году.

New York Times утверждает, что ошибка произошла по вине K Two Integrity, консалтинговой компании, которая помогла подготовить отчёт. Аналитики взяли данные из показаний, данных в Сенате в 2021 году Беном Дуганом, бывшим президентом правозащитной организации «Коалиция правоохранительных органов и розничной торговли». По его словам, организованная розничная преступность приносит ритейлерам 45 млрд. убытков в год.

Проблема в том, что, по словам представителей Национальной федерации розничной торговли, Дуган имел в виду статистику общей стоимости пропавших товаров в 2015 году, а не долларов, потерянных из-за организованной розничной преступности в 2021 году. Даже когда организация отказалась от этой цифры и пересмотрела отчёт, она опубликовала заявление, в котором говорится, — «Мы поддерживаем широко известный факт, что организованная розничная преступность — это серьёзная проблема, затрагивающая розничных продавцов всех уровней и сообщества по всей нашей стране».

В то же время мы понимаем, какие сложности возникают у розничной торговли и правоохранительных органов при сборе и анализе точных и согласованных данных. Да, в этом году тенденции магазинных краж выросли в таких районах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, но в других крупных округах и городах по всей стране они снизились. Это всё согласно данным совета по уголовному правосудию.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023.