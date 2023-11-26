Fox News: американцы боятся выходить из дома по ночам из-за роста преступности

Уровень преступности в США поднялся до рекордных за последние 30 лет показателей, сообщает Fox News. Согласно статистике, 40 процентов американцев боятся ходить ночью в одиночку в радиусе мили от собственного дома. За этот год в Вашингтоне число убийств выросло на 35 процентов, грабежей — на 67, а угона машин — на 96 процентов. При этом обе политические партии отказываются брать на себя вину за рекордный уровень преступности.

Тем временем преступность продолжает потрясать города по всей стране, что заставляет многих американцев чувствовать себя в опасности даже в своём собственном районе. В ходе недавнего опроса 40 процентов из нас заявили, что боятся ходить ночью в одиночку в радиусе одной мили от собственного дома. Дэвид Спант подробнее о растущем страхе. Дэвид?

ДЭВИД СПАНТ, корреспондент Fox News: Добрый день, Тэмми. Будь то улицы Вашингтона, где я сейчас нахожусь, места севернее Филадельфии, западнее Чикаго или даже западнее Сан-Франциско — по всей стране отмечается рост преступности. Многие полицейские департаменты утверждают, что она возросла после пандемии.

Вы упомянули об опросе Института Гэллапа. Вот вам немного статистики. Людям задавали вопрос: «Боитесь ли вы ходить ночью в одиночку в радиусе мили от своего дома?» В 1993 году доля ответивших утвердительно составляла 43 процента, затем показатель снизился. Сейчас мы находимся на уровне 40 процентов — это самый высокий показатель с 1993 года за последние 30 лет.

В этом году в Вашингтоне полиция зарегистрировала 249 убийств. Это на 35 процентов больше, чем в прошлом году. Такого количества убийств в округе не было уже два десятилетия. А теперь посмотрим на некоторые другие статистические данные по Вашингтону: число убийств выросло на 35 процентов, грабежей — на 67 процентов, угона машин — на 96 процентов. И поскольку мы находимся в Вашингтоне, то, разумеется, обе политические партии продолжают перекладывать вину за это друг на друга.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.