Politico: штат Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

После начала российской спецоперации на Украине американский штат Нью-Джерси принял закон, запрещающий связанным с Россией компаниям заключать контракты с государством, в том числе со штатами и местными органами власти. Однако, как пишет Politico, прошло около двух лет и штат остановил действие данного закона из-за возникших юридических проблем и после того, как стало ясно, что такими мерами он может наказать не только российских олигархов, но и транснациональные корпорации.

Спустя две недели после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон, запрещающий связанным с Россией компаниям заключать контракты с государством, в том числе со штатами и местными органами власти, а также лишающий их экономических субсидий и инвестиций из пенсионного фонда Нью-Джерси. Однако, пишет Politico, прошло около двух лет и Нью-Джерси остановил действие антироссийского закона о санкциях из-за возникших юридических проблем и после того, как стало ясно, что такими мерами он может наказать не только российских олигархов, но и транснациональные корпорации.

Как продолжает издание, этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он намеревался внести в чёрный список, добилась от федерального судьи вынесения запретительного постановления — отчасти на основании Конституции.

В то время администрация Мерфи деятельно составляла чёрный список крупных корпораций, у которых, согласно её информации, были связи с Россией. Среди них оказались JP Morgan Chase, Xerox и один из крупнейших в штате поставщиков искусственных газонов.

В случае включения в чёрный список эти компании лишились бы контрактов и субсидий. Один только финансовый конгломерат JP Morgan должен был получить налоговые льготы на сумму свыше $260 млн. Но поскольку компании, на которые распространяется действие закона, ведут дела с сотнями муниципалитетов, школьных советов и округов, полностью оценить размеры финансовых интересов очень трудно.

Другие штаты после начала конфликта обрубили связи с Россией. В соседнем Нью-Йорке, например, губернатор Кэти Хокул подписала указ, запрещающий подписывать государственные контракты с компаниями, занимающимися бизнесом в России. Но воинственный санкционный закон Нью-Джерси имел гораздо больший охват и силу, чем законодательные инициативы других штатов — пока его не оспорили в суде. А ещё, отмечает автор статьи, это является примером того, как публичная демонстрация моральной ответственности входит в противоречие с мерами конституционной защиты. Федеральный судья, выдавший временный судебный запрет, сказал, что у одной из компаний, оспорившей данный закон, есть «серьёзные и основательные шансы добиться успеха».

Как пишет издание, обычно санкции вводит федеральное правительство. С начала вооружённого конфликта на Украине администрация Байдена ввела санкции против 3 тыс. юридических и физических лиц. В Нью-Джерси Мерфи вознамерился подать сигнал российскому президенту Владимиру Путину и его «клановому правительству», как он выразился. Подписанный Мерфи закон о санкциях также запрещает заключение государственных контрактов компаниям, связанным с Белоруссией.

Финансовый департамент штата начал процесс внесения в чёрный список крупнейшего в мире банка JP Morgan Chase, а также компании Xerox и американского отделения крупной фирмы Tarkett, поставляющей на рынок искусственные газоны и напольные покрытия.

Департамент разослал этим компаниям «предварительные уведомления» о том, что они занимаются запрещённой деятельностью с Россией, и предупредил, что они будут внесены в чёрный список, лишающий их государственных подрядов и субсидий в штате Нью-Джерси. В случае внесения JP Morgan в чёрный список в соответствии с законом местные органы власти были бы лишены возможности проводить с этим финансовым гигантом банковские операции.

Но затем штат добровольно остановил действие закона о санкциях, сделав это после того, как американская «дочка» Kyocera добилась временного судебного запрета. Штат в ответ тихо опубликовал в августе объявление, в котором заявил, что приостанавливает действие закона и отменяет публичный чёрный список, поскольку уважает закон и соблюдает судебные решения.

В итоге JP Morgan, Xerox и Tarkett не были внесены в чёрный список штата. Отчасти это объясняется тем, что штат временно прекратил действие закона. Непонятно, будет ли департамент расширять список компаний в чёрном списке, если штат возобновит действие закона. Официальные представители департамента отказались комментировать ситуацию с конкретными компаниями, попавшими в западню закона.