Вопреки ожиданиям Запада мощнейшие экономические санкции против России так и не обернулись коллапсом российской экономики, которая демонстрирует весьма убедительный рост, пишет политолог София Ампгкарян. Как подчёркивает эксперт, это стало далеко не первым фиаско санкционной политики — экономическим принуждением Вашингтон желаемого не добивался практически никогда. По мнению Ампгкарян, американским властям следует сменить подход — и быть готовыми снимать санкции в обмен на те или иные уступки.

Мощные санкции, введённые США в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, стали одним из ярчайших примеров того, что карательные экономические меры в итоге так и не помогают добиваться тех целей, для которых они принимаются, полагает стажёр евразийской программы Института ответственного госуправления имени Куинси София Ампгкарян. Как пишет Ампгкарян в интернет-издании института Responsible Statecraft, это — вкупе с провалом контрнаступления Киева — породило убеждённость в том, что боевые действия могут привести к патовой ситуации или даже завершиться победой Москвы.

К 2021 году Вашингтон успел ввести более 8 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру — а с тех пор эта цифра только выросла, причём «астрономическими» темпами. Согласно актуальным данным, управление по контролю за иностранными активами американского минфина поддерживает комплексные санкции против шести стран и трёх регионов, тогда как точечные экспортные санкции США, запрещающие любые финансовые и торговые сношения с затрагиваемыми ими компаниями и лицами, действуют в общей сложности в отношении 19 стран. Между тем, во многих случаях в итоге обнаруживалось, что подобные санкционные режимы непропорционально тяжёлым бременем ложатся на плечи «обездоленных граждан зарубежных стран», что не только тормозит там процесс демократизации, но и, в нарушение международных норм,порой усугубляет гуманитарные кризисы.

Президент США Джо Байден с февраля 2022 года ввёл против Москвы совместно с союзниками Америки целую серию санкционных пакетов, затронувших российские ВПК, технологический экспорт, зарубежные активы, банки и энергетические компании, а также богатейших предпринимателей страны; позднее западные страны также полностью изолировали Россию от мировых финансовых рынков. На Западе надеялись, что настолько суровые меры не только снизят военный потенциал Москвы, но и настолько сильно подорвут поддержку СВО среди политических элит, что приведёт к «коллапсу режима».

Однако боевые действия продолжаются вот уже почти два года — а санкции, которые США стабильно вводят раз в два месяца, до сих пор так и не привели к свержению российского правительства и не заставили Москву отвести сойска. Доказательством этой «неприятной истины» служит наращивание Россией расходов на оборонные нужды, доля которых в бюджете выросла до рекордных показателей.

Хотя санкции и произвели ощутимый эффект на российскую экономику, этот эффект оказался несравнимо слабее обещанного, а заявления о том, что Россию ждёт крах, отражают не реальное положение дел, а желание отдельных западных политиков успокоить своих избирателей, страдающих от побочных последствий экономического давления на Москву в виде растущих цен на энергоносители и падения уровня жизни.

Когда обсуждаются причины провала политики санкционного давления, на Западе прежде всего говорят о проблемах с обеспечением соблюдения ограничений — включая обход санкций через сложные цепочки поставок, создаваемые некоторыми южными государствами, а также нежелание многих компаний полностью прекращать деловые отношения с российским рынком. Планируя санкции, западные стратеги явно недооценили готовность значительной части стран мира продолжать импорт российских ресурсов, игнорируя ограничительные меры — и, как выяснилось недавно, от поставок российской нефти не стал полностью отказываться даже Пентагон. Между тем, смягчение санкционного удара стало во многом заслугой и экономического планирования самой Москвы: например, в самом начале СВО правительство России и вместе с Центробанком оперативно ограничили движение капитала и повысили ключевую ставку, балгодаря чему в российские банки вернулось 90% было снятых со счетов средств.

Благодаря переходу российской экономики на «военные рельсы», ВВП страны показывает стабильный рост, который в нынешнем году составит 2,2%, а профицит Москвы по текущим операциям несмотря на утечку капитала в третьем квартале нынешнего года достиг $16.6 млрд, что свидетельствует о том, что оборот внешней торговли продолжает рост несмотря на санкции.

Применяемые российскими властями антидолларовые стратегии и валютные свопы тем временем сблизили страну с такими игроками, как Китай, Иран и Турция, часть из которых заинтересованы в ограничении финансового влияния Вашингтона. Это служит примером другой угрозы американских санкций: вместо того, чтобы увеличивать мощь США на мировой арене, они напротив, стимулируют многие страны к тому, чтобы снизить их экономическую зависимость от Америки.

В таких усвлоиях Западу, вероятно, придётся пересмотреть подход к санкциям — и заранее принять то, что частью ограничений, возможно, придётся в итоге пожертвовать во время переговоров с Москвой о мирном урвегулировании. Разумеется, западным странам нужно будет выбрать правильный момент для сигнализирования Москве о соответствующих предложениях, и делать их придётся строго в конфиденциальном порядке, дабы не спровоцировать недовольство публики. Однако провал санкционной политики в отношении Москвы, который стал повторением аналогичных фиаско с Кубой, Ираном, Ираком, КНДР и многими другими странами, чётко дал понять, что санкции могут приносить пользу лишь в том случае, если Вашингтон готов снимать их в обмен на те или иные уступки — а не оставляет их на неопределённый срок, как это зачастую происходит теперь.