NewsNation: у американской молодёжи всё чаще случаются приступы психоза из-за употребления марихуаны

Количество случаев психоза, вызванных употреблением каннабиса, выросло на 50% с 2019 года, сообщает NewsNation. Обычно пагубному влиянию подвержены люди от 16 до 25 лет. В США бытует мнение, что употребление безвредно для организма, но это не так. Её употребление повышает риск развития шизофрении и биполярного расстройства.

Новые данные свидетельствуют о том, что подростки, употребляющие марихуану, переживают из-за её употребления приступы психоза. Да, Келси вернулась с подробностями.

КЕЛСИ КЕРНСТАЙН, обозреватель NewsNation: Марки и Эдриан, если взглянуть на цифры, это действительно вызывает тревогу. По данным управления по борьбе с наркотиками, средняя концентрация ТГК (тетрагидроканнабинол, психотропное вещество — ИноТВ) в продукте за последние 30 лет выросла более чем в три раза. Многие американцы считают, что каннабис безвреден, но мы поговорили с родителями, которые говорят, что этот наркотик забрал жизнь их сына.

ХИЗЕР БУХАС, мать Рэнди: Его повседневным наркотиком была марихуана. А у марихуаны самый высокий процент перехода в состояние психоза, больше, чем у любого другого наркотика. Если бы наш сын никогда не курил марихуану, я думаю, он был бы сегодня здесь.

КЕЛСИ КЕРНСТАЙН: Бухасы рассказали, что их сын Рэнди начал курить траву, когда учился на первом курсе средней школы. Затем его привычка вышла из-под контроля. Врачи сказали ему, что употребление марихуаны провоцирует психотические приступы. В 21 год Рэнди ушёл из жизни, и его семья считает, что в этом виновата марихуана.

Но родители Рэнди здесь не одиноки. По данным аналитической компании Trivetta, с 2019 года количество психозов, вызванных употреблением марихуаны, выросло более чем на 50 %. А исследование, опубликованное в American Journal of Psychiatry, показало, что всего один психотический эпизод после употребления марихуаны может быть опасен. Фактически, он увеличивает риск развития шизофрении или биполярного расстройства на 47 %.

И этот риск оказался выше для тех, кому от 16 до 25 лет. Однако критики этого исследования проблемы психозов утверждают, что следует различать виды марихуаны, объясняя, что все вещества могут быть вредными и иметь негативные эффекты. Марки и Эдриан.

Дата выхода в эфир 13 января 2024 года.



