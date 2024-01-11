NBC News: Эквадор горит огнём — и это не пройдёт бесследно для Америки

Эквадор охватило насилие: по всей его территории идут столкновения между правоохранительными органами и боевиками наркокартелей, передаёт NBC News. Как подчёркивает корреспондент американского канала, кризис в этой латиноамериканской стране почти наверняка подстегнёт и так крайне высокий рост числа беженцев — и многие из них, вероятно, попытаются найти приют в США.

Эквадор на сегодняшний день полностью заблокирован силами правопорядка, которые ведут столкновения с наркокартелями по всей территории страны.

Эта пороховая бочка насилия взорвалась после того, как один из самых печально известных мафиозных боссов в стране (Адольфо Масиас. — ИноТВ) на минувших выходных пропал из своей тюремной камеры.

А после случился инцидент, потрясший весь мир: прямой эфир одного из телеканалов прервали вооружённые люди в масках, которые взяли журналистов в заложники. Полиция взяла здание телеканала штурмом, и злоумышленники были задержаны, а все заложники — освобождены, однако новый президент Эквадора (Даниэль Нобоа. — ИноТВ) всё равно продолжает обещать восстановить порядок на улицах.

Число насильственных смертей в Эквадоре растёт — в минувшем году оно превысило восемь тысяч, в результате чего, как признают в эквадорском правительстве, страна стала одной из самых опасных во всей Латинской Америке.

Как полагают эксперты, за волнениями в Эквадоре стоит так называемый наркотерроризм.

МАЙКЛ БРАУН, бывший старший спецагент Управления по борьбе с наркотиками США: Вовлечённые в оборот наркотиков группировки желают расширить мощности для производства запрещённых веществ, дабы на этом заработать. И в какой-то момент они вступают в конфликт с властями — и тогда начинают применять тактику террора.

И совсем не обязательно, что происходящее в Эквадоре там же и останется: он расположен аккурат между странами, которые, по данным ООН, являются крупнейшими в мире производителями кокаина — Колумбией и Перу. Перу уже ввело на севере, где оно граничит с Эквадором, режим чрезвычайной ситуации.

МАЙКЛ БРАУН: Страна это очень маленькая, но она играет очень серьёзную роль в цепочке поставок, по которой многие тонны кокаина, проходя через Эквадор, поступают в Мексику, а затем уходят в США.

Вашингтон пристально наблюдает за происходящим.

ДЖОН КИРБИ, координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США: Разумеется, мы готовы обсуждать с правительством Эквадора вопрос о том, какая помощь им, возможно, нужна.

Президент Эквадора сейчас рассматривает вопрос о снятии действующего в стране запрета на экстрадицию преступников, разыскивающихся за рубежом, а также о возвращении к практике ареста имущества лиц под подозрением — однако эксперты предупреждают, что могут понадобиться гораздо более масштабные шаги.

МАЙКЛ БРАУН: Нужна будет полноценная военная операция для нейтрализации не только членов самих картелей, а вообще всех лиц, которые обслуживают картели — банкиров, юристов, людей, которые помогают им отмывать деньги...

Пока Эквадор лишь пытается как-то стабилизировать ситуацию — ведь страна буквально горит огнём.

ХЭЛЛИ ДЖЕКСОН, ведущая NBC News: И это очень пугающее зрелище. А Гуад выходит с нами на связь. Гуад, по очевидным причинам некоторые эквадорцы хотят покинуть страну, выбраться оттуда — и это производит эффект домино, так ведь?

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC News: Хэлли, мы много работали на границе между Мексикой и США — и, как мне кажется, наша команда во время каждой поездки туда встречала людей, которые приехали из Эквадора. И когда мы с ними общались, они неизменно говорили, что спасаются от насилия. Да и если посмотреть на статистику — Погранично-таможенная служба США публиковала цифры за 2023 налоговый год, и её сотрудники за этот период приняли на границе с Мексикой около 117 тысяч лиц из Эквадора. А теперь сравните этот показатель с предыдущим годом, когда было принято около 24 тысяч. То есть речь идёт о пятикратном росте числа лиц, покинувших Эквадор с целью получить убежище в США. А ведь речь о запросе на убежище на гуманитарных основаниях — так что нетрудно представить, что, если насилие будет усугубляться, у многих людей не останется других вариантов, кроме как покинуть страну, и они, вероятно, направятся к американо-мексиканской границе и попытаются попасть в США и получить убежище.





ХЭЛЛИ ДЖЕКСОН: Цифры очень интересные, Гуад. Большое вам спасибо за вашу работу и ваш взгляд.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.