Мэр Амстердама: Нидерланды превращаются в наркогосударство

Амстердам стал рынком, где определяется спрос на наркотики, ведутся переговоры и осуществляются платежи со всего мира, а также местом, где наркобароны отмывают свои деньги. Если так пойдёт и дальше, экономика будет наводнена криминальными деньгами, а уровень насилия достигнет рекордной отметки. Без коренного изменения курса Нидерланды рискуют превратиться в наркогосударство, предостерегает мэр Амстердама Фемке Халсема в The Guardian.

В Нидерландах на международную «войну с наркотиками» смотрели с некоторой долей презрения. Её решениями были запрет, криминализация, жёсткие наказания и приговоры, тогда как голландская национальная наркополитика, напротив, на протяжении десятилетий была направлена на снижение риска для здоровья потребителей — и она была относительно успешной, пишет мэр Амстердама Фемке Халсема в The Guardian.

Нидерланды снисходительно относятся к мягким наркотикам, таким как каннабис, разрешая их личное употребление при определённых условиях. Тяжёлые наркотики технически незаконны, но хранение небольших количеств (например, полграмма или одна таблетка экстази) часто не преследуется по закону. Полиция пресекла деятельность крупнейших наркоторговцев, которые в основном действовали на местном уровне. Преступления, связанные с наркотиками, и даже убийства имели место, но их можно было отследить и в значительной степени справиться с ними. Наркоторговля почти не влияла на экономику и повседневную жизнь.

Однако сейчас это уже не так. Подстёгиваемая глобализацией и международной криминализацией наркотиков, нелегальная торговля наркотиками стала более прибыльной, профессиональной и безжалостно жестокой. Последствия этого оказались катастрофическими. За последнее десятилетие порт Роттердама, крупнейший порт Европы, превратился в глобальный транзитный узел для кокаина. Голландские власти активизировали усилия по борьбе с наркотрафиком, но переломить ситуацию не удалось. Последние данные свидетельствуют о рекордном увеличении объёма изъятий кокаина: с чуть более 22 тыс. кг в первой половине 2022 года до 29 702 кг в первой половине 2023 года. Хотя на первый взгляд эти данные могут показаться обнадёживающими, на самом деле они иллюстрируют огромные масштабы происходящего. Нынешний подход к борьбе с наркотиками похож на мытьё посуды при текущем кране.

Последние тенденции в сфере незаконного оборота наркотиков создают ещё один повод для беспокойства: в эту незаконную торговлю втягиваются дети в возрасте 14 лет в качестве «сборщиков кокаина». По мере увеличения объёма изъятий растёт и уровень насилия. За последние пять лет в Амстердаме среди бела дня были убиты три ключевых фигуры в крупном уголовном деле против международного наркосиндиката: брат одного из ключевых свидетелей, его адвокат и известный журналист, выступавший в качестве его советника.

Амстердам, являясь международным финансовым центром, теперь служит рынком, где определяется спрос на наркотики, ведутся переговоры и осуществляются платежи со всего мира. Он стал местом, где наркобароны отмывают свои деньги или переводят их в налоговые гавани. Их деньги всё больше загрязняют легальную экономику, особенно в сфере недвижимости, бизнесе и сфере услуг. Если так пойдёт и дальше, экономика будет наводнена криминальными деньгами, а уровень насилия достигнет рекордной отметки. Это приведёт к социальным потрясениям, ухудшению состояния районов, появлению поколений уязвимых молодых людей, которые будут вовлечены в преступную деятельность, и подрыву верховенства закона. Без коренного изменения курса Нидерланды рискуют превратиться в наркогосударство.

Проблемы, с которыми сейчас сталкивается страна, вызваны не либеральной политикой в отношении наркотиков. Скорее наоборот. Опыт показывает, что попытки соответствовать глобальным тенденциям запрета наркотиков могут привести к обратным результатам.

Проблемы Нидерландов свидетельствуют о необходимости глобального изменения нынешнего подхода. Речь идёт не о том, чтобы отказаться от политики, ориентированной на потребителя, а о том, чтобы добиться международного признания того, что война с наркотиками контрпродуктивна.

Это означает, что альтернативы должны быть срочно обсуждены в местных органах власти, национальных парламентах и особенно на международных ассамблеях. Запрет на наркотики закреплён в международных договорах, которые ограничивают пространство для национальной наркополитики, а это значит, что Нидерландам придётся создавать новые международные союзы, в которых здоровье и безопасность будут приоритетнее карательных мер. Это потребует совместных усилий по пересмотру и возможной ревизии этих договоров, способствующих созданию глобальной среды, в которой инновационная наркополитика, ориентированная на здоровье, может осуществляться без юридических барьеров, заключает мэр Амстердама в статье для The Guardian.