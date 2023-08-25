WION: лондонская подземка столкнулась с беспрецедентным уровнем карманных краж

Карманные кражи стали частым явлением в британской столице, особенно в местном метрополитене. Причём, согласно отчёту британской транспортной полиции, чаще всего эти преступления совершаются внутри вагонов и по пятницам, передаёт WION.

В Лондоне наблюдается рост карманных краж. Особенно в метро.

По данным британской транспортной полиции, количество карманных краж в лондонском метрополитене в 2022 году достигло беспрецедентного уровня — 7899 зафиксированных случаев.

Только на центральной линии в прошлом году было зарегистрировано 1200 таких преступлений. На северной линии — 1100.

Согласно данным, 50 процентов подобных инцидентов происходят в поездах. 23 процента случаются на платформах, и семь процентов — на входах и выходах.

В исследовании указывается на то, что самым неудачным днём для посещения лондонского метро является пятница. Отмечается, что в этот день недели кражи случаются гораздо чаще. Весёлый четверг — хороший вариант (для поездок. — ИноТВ), поскольку в этот день вероятность краж наименее низкая.

В исследовании также называются наиболее пострадавшие (от карманных краж. — ИноТВ) районы Лондона. В первую очередь, это Вестминстер, Камден, Саутворк, Ислингтон, Хакни, Ламбет и Харингей.

Дата публикации 24 августа 2023 года.