WION: лондонская подземка столкнулась с беспрецедентным уровнем карманных краж

03:17
Байден и Зеленский обсудили передачу Киеву F-16 и подготовку украинских лётчиков
Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили в телефонном разговоре передачу Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 и обучение лётчиков ВСУ.
03:01
CNN: Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста
Бывший президент США Дональд Трамп покинул тюрьму Джорджии после прохождения процедуры ареста.
02:45
Во Владивостоке в результате сильных ливней затопило дороги
Ливни во Владивостоке привели к затоплению дорог и остановке движения трамваев.
02:38
CNN: Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия
Экс-президент США Дональд Трамп приехал в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия) для того, чтобы сдаться властям и пройти через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы.
02:36
Пушков: Германия стала «обслугой» уходящего миропорядка
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что вектор Германии, направленный в прошлое, делает её «обслугой» уходящего либерального миропорядка.
02:21
В Японии столкнулись два сухогруза
Два сухогруза столкнулись в водах близ японской префектуры Вакаяма.
02:04
Филиппо: принятие новых стран в БРИКС говорит о глобальной революции
Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что принятие в состав БРИКС новых стран-членов говорит о глобальной революции.
01:57
Червиченко: «Зенит» быстрее «Спартака» станет 15-кратным чемпионом России
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что петербургский «Зенит» быстрее красно-белых выиграет 15 чемпионатов России по футболу.
01:51
Лукашевич: дискуссии о выходе России из ОБСЕ не ведутся
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в интервью газете «Известия», что дискуссии о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не ведутся.
01:50
Жамнов: «Спартак» будет бороться как минимум за выход в полуфинал Кубка Гагарина
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что перед командой поставлена цель — выход в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
01:40
В московских аэропортах задерживают рейсы на вылет и прилёт
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задерживают рейсы на вылет и прилёт.
01:32
МО: средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
В Минобороны сообщили, что ночью, 25 августа, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории страны ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.
01:27
Норвегия выделит Украине около $140 млн на восстановление энергетики
В Министерстве энергетики Украины заявили, что Норвегия выделяет около $140 млн для обеспечения поставок электроэнергии и газа в страну.
01:25
Гендиректор «Динамо» считает, что у клуба нет необходимости в новых хоккеистах
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что столичная команда окончила усиление перед стартом в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
01:14
Нигер разрешит в случае агрессии разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо
Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, разрешат военным Мали и Буркина-Фасо действовать на своей территории в случае агрессии против страны.
01:12
Фёдоров допустил, что вратарь ЦСКА Федотов может сыграть в матче с «Амуром»
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров не исключил, что голкипер Иван Федотов сможет помочь своей команде во втором матче группового этапа Кубка мэра Москвы с хабаровским «Амуром».
01:06
Лукашевич: ОБСЕ вряд ли станет площадкой для урегулирования украинского кризиса
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в интервью газете «Известия», что ОБСЕ вряд ли сможет стать площадкой для урегулирования кризиса на Украине.
01:00
В Роскачестве дали рекомендации на случай, если затапливают соседи
В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как действовать в случае, если затапливают соседи, куда обращаться и от кого ждать компенсации.
00:58
Корнеев не видит смысла в расширенном списке сборной России по футболу
Бывший полузащитник «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказался о предстоящих учебно-тренировочных сборах национальной команды России по футболу.
00:50
Конгрессвумен Тейлор Грин: БРИКС подорвёт экономику США и уничтожит доллар
Член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что БРИКС уничтожает американскую экономику, пока кандидаты в президенты США всё глубже втягивают страны в украинский конфликт.
00:46
Хавбек «Динамо» Чавес рассказал, что будет учить русский язык
Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сообщил, что намерен в ближайшее время начать общаться с одноклубниками на русском языке.
00:38
Главы МИД G7 и Евросоюза осудили пуск ракеты в КНДР
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 и Евросоюза в совместном заявлении осудили запуск северокорейской ракеты.
00:34
Беляев: у «Спартака» есть неплохая глубина состава перед стартом в КХЛ
Спортивный директор московского «Спартака» Роман Беляев не исключил, что будут ещё сделаны приобретения до старта в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.
00:22
ПАОК без Оздоева обыграл на выезде «Хартс» в Лиге конференций
Греческий ПАОК нанёс поражение в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с шотландским «Хартс».
00:21
Захарова: боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни землю
Поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.
00:15
Захарова: украинцы должны требовать вывоза снарядов с обеднённым ураном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в статье для «Комсомольской правды», что украинцы должны требовать вывезти из страны снаряды с обеднённым ураном как можно скорее.
00:09
За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 337 снарядов
За прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 337 боеприпасов.
00:09
Александрова обыграла Синьюй Ван в четвертьфинале турнира WTA в Кливленде
Россиянка Екатерина Александрова оформила выход в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США).
00:05
Россиянка установила мировой рекорд по самому высокогорному погружению
Член Русского географического общества Эрнст Антонов сообщил, что Анна Севастьянова установила мировой рекорд по самому высокогорному погружению без использования дыхательного аппарата в Карачаево-Черкесии.
00:01
В России призвали ввести механизм страхования электросамокатов по образцу ОСАГО
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оценить идею внедрения механизма страхования средств индивидуальной мобильности (СИМ) по образцу ОСАГО. Копия обращения на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова имеется в распоряжении RT.
23:54
Трамп заявил, что готов к дебатам с кандидатом в президенты от демократов
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с претендентами на пост главы государства от Республиканской партии, но готов к дискуссии с кандидатом от демократов.
23:53
Суд постановил начать разбирательство по делу Трампа в октябре 2023 года
Суд штата Джорджия постановил начать рассмотрение дела экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о вмешательстве в выборы 23 октября 2023 года.
23:44
Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России
Нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев уверен, что хоккей гораздо популярнее футбола в России.
23:41
Военная хроника сообщила о взрывах в Одесской области
Взрывы произошли в Одесской области. Об этом сообщила Военная хроника.
23:34
Власти Хорватии анонсировали помощь Украине в размере €30 млн
Правительство Хорватии одобрило выделение нового пакета военной помощи Киеву на сумму €30 млн.
23:31
Чемпионка Европы по борьбе Велиева завоевала золото фестиваля университетского спорта
Чемпионка Европы по борьбе Ханум Велиева завоевала золотую медаль Международного фестиваля университетского спорта 2023 года в Екатеринбурге.
23:22
Шольц выступил против запрета на выступления российских артистов в ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против запрета на выступление российских артистов в Германии, так как это лишено смысла.
23:19
Мостовой планирует обратиться к фанатам по видеосвязи в честь столетия «Сельты»
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой не исключил, что передаст поздравительное послание болельщикам в день матча в честь столетия клуба из города Виго.
23:11
Следователи допросили сбившего пешеходов в Калуге мужчину
Следователи допросили задержанного за наезд на пешеходов в Калуге мужчину, он признал вину. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
23:03
На Украине зарегистрировали законопроекты о мобилизации чиновников
Верховная рада Украины зарегистрировала законопроекты о призыве по мобилизации депутатов, чиновников и госслужащих.
23:01
Получивший паспорт РФ защитник ХК «Динамо» Менелл делает успехи в изучении русского языка
Капитан московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Андрей Миронов сообщил, что получивший российский паспорт американец Бреннан Менелл скоро начнёт общаться с партнёрами по команде на хорошем русском языке.
22:53
СЭ: «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о переходе Николсона
«Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о трансфере нападающего Шамара Николсона.
22:48
Украинский телеканал ТСН сообщил о взрыве в Запорожье
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв.
22:43
Сальдо предложил Путину возобновить паромную переправу с Турцией
Врио губернатора Херсонской области предложил президенту России Владимиру Путину возобновить паромную переправу с Турцией на фоне прекращения действия зерновой сделки.
22:37
Агент Прохоркина подтвердила информацию о расторжении контракта с «Сочи»
Агент олимпийского чемпиона Николая Прохоркина Ольга Корсунская подтвердила информацию о расторжении контракта с «Сочи».
22:34
Соболев — о 50 голах за «Спартак»: это только начальная ступень
Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал понять, что намерен забить как можно больше мячей за красно-белых в своей карьере.
22:29
Трамп назвал время своего ареста в Атланте
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его арестуют в Атланте в 19:30 (02:30 по мск).
22:22
Пушилин заявил, что ВСУ за сутки выпустили 328 снарядов по территории ДНР
Украинские военные выпустили за сутки 328 снарядов по территории ДНР, погиб один мирный житель, ещё двое пострадали. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
22:14
«Фиорентина» без Кокорина уступила «Рапиду» в матче Лиги конференций
Итальянская «Фиорентина» на выезде потерпела поражение в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с австрийским «Рапидом».
22:12
Двоих пострадавших детей планируется эвакуировать в Москву после ДТП в Калуге
Врачи намерены эвакуировать двоих детей, пострадавших в ДТП в центре Калуги, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России в Москве, у них тяжёлые сочетанные травмы и переломы конечностей, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.