«Идеальная чистота и порядок»: Такер Карлсон испытал шок в московском метро

Во время своего визита в российскую столицу Такер Карлсон решил посетить станцию метро, чтобы составить представление о повседневных московских реалиях. Увиденное повергло его в шок: ни граффити, ни грязи, ни психопатов, желающих столкнуть вас на рельсы, — ничего из того, что привычно американцу. Убранство станции, построенной при Сталине, журналист комментировать не стал, но постарался показать во всей красе.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Один из ключей к пониманию общества — это его инфраструктура, места, где собираются люди, места, которые они посещают, когда им нужен транспорт. Когда много людей находится в одном и том же месте, можно многое сказать о людях.



Поэтому сейчас мы стоим перед станцией метро «Киевская», на вокзале по соседству с ней. Станция метро была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. Вопрос в том, в каком она состоянии сейчас, 70 лет спустя.



Мы прошли внутрь, чтобы взглянуть. И то, что мы обнаружили, нас шокировало. Мы не агитируем за Сталина, который, конечно же, был плохим, не агитируем и за нынешнего президента Владимира Путина — он вам тоже может не нравиться. Но это не отменяет того, что мы увидели или, скорее, не увидели.



Ни граффити, ни грязи, ни вони. Нет бродяг, нет наркоманов, нет насильников или желающих столкнуть вас на рельсы и убить. Нет! Идеальная чистота и порядок! Как вы это объясните? Мы не будем даже гадать, это не наша работа. Просто зададим вопрос, и если в ответ вы начнёте кричать лозунги, ещё тупее тех, что мы называли советскими, и насмехаться, это не будет настоящим ответом.



Как это у России — заправочной станции с ядерным оружием, как нам твердят, — есть станция метро, которой обычные люди пользуются изо дня в день, чтобы добираться на работу и домой, и эта станция приятнее всего, что есть в нашей стране?



Повторюсь, мы не собираемся высказывать догадки. Просто зададим вопрос и подождём, пока кто-нибудь из власть имущих нам ответит. Каков ответ?



Итак, прекращаем лекции и даём вам самим посмотреть, как выглядит станция метро «Киевская» в Москве, в России, сегодня, в феврале 2024 года, в разгар войны. Вот она.



Дата выхода в эфир 14 февраля 2024 года.