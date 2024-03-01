Fox Business: что бы ни говорили Байдены о получении иностранных денег, это взятка

Американские законы предельно ясны. Неважно, получал ли лично Джо Байден хоть цент от иностранных компаний. Если деньги поступали его семье, а он при этом выполнял политические действия в обмен на эти средства — это та же взятка, заявил президент Института подотчётности правительства Питер Швайтцер в эфире Fox Business. По его словам, странно слушать заявления клана Байденов о том, что деньги им платили просто так.

Что насчёт одного простого вопроса, на который, как мне кажется, они никогда не отвечали, ни Хантер, ни Джеймс. А именно, почему компании, связанные с иностранными правительствами, были готовы отдать вам миллионы долларов? Что вы делали для тех компаний? Верно?

ПИТЕР ШВАЙТЦЕР, президент Института подотчётности правительства: Нет, вы правы, Дэвид. И, кстати, они продолжали переводить деньги. Они отправляли пять миллионов сюда, ещё миллион туда. И Хантер Байден хочет, чтобы вы поверили, что они ничего не получали взамен, а просто присылали деньги. Это же смешно.

Нет никакой законной деловой цели, которую он преследовал для них. Там не было никаких товаров, они не принесли никакого капитала. Так что это всё фарс. И в этом, я думаю, суть дела.

Неужели мы в Америке в том состоянии, что мы скажем, что первая семья Соединённых Штатов, или в то время вторая семья Соединённых Штатов, может принимать десятки миллионов долларов от иностранных противников, и это не проблема.

И, возможно, это оказало влияние на внешнюю политику, которая может быть связана с какими-то суммами, поступающими в семью. Но я хотел пройтись по некоторым письмам, сообщениям и денежным переводам, которые, по словам демократов, полностью оправдали Хантера Байдена.

Во-первых, очень загадочный чек, точнее, их было два. Один был на 200 000, другой на 40 000. В них говорилось «погашение кредита». Чек на 200 000 долларов, который видите на экране, совпал по времени с определённой бизнес сделкой, разве нет? И, конечно, у нас нет никаких доказательств кредитов. Но что насчёт времени этого чека?

ПИТЕР ШВАЙТЦЕР, президент Института подотчётности правительства: Да, вы абсолютно правы. Вы видите, что деньги переходят к Хантеру Байдену, в связи, например, с китайской сделкой. А потом деньги раздаются в семье. Члены семьи не оказывают никакие услуги этим китайским компаниям, так что было бы абсурдно предполагать обратное.

И, слушайте, мы должны помнить, и, я думаю, республиканцам стоит напомнить об этом. Американские законы о взяточничестве очень ясны. Неважно, получал ли Джо Байден хоть цент. Если платят вашей семье, а вы выполняете политические действия в обмен на эти средства, — это та же взятка, как если бы вы получали деньги сами.

И это ключевой момент! Так что уже неважно, получал ли Джо Байден деньги.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2024 года.