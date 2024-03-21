Responsible Statecraft: Западу лучше смириться с реальностью и запросить мира

Россия неуклонно расширяет своё преимущество на поле боя, поэтому перед Западом встаёт острая дилемма: смириться с реальностью и подтолкнуть Киев к переговорам или задуматься об отправке на Украину натовского контингента. Как пишет автор Responsible Statecraft, двигаться вторым путём, не изучив первого, было бы крайне безответственно, поэтому необходимо хотя бы изучить возможность переговоров.

На этой неделе МИД Канады объявил, что на Украине погиб канадец. Как считает постоянный обозреватель внешней политики и истории США Тед Снайдер, данная новость поднимает важный вопрос, на который тяжело дать однозначный ответ: сколько граждан западных стран воюют с русскими на Украине?

Как отмечает автор в статье для Responsible Statecraft, Россия утверждает, что за Киев воевали до 13 000 иностранцев, из которых уничтожено порядка 6000. Украинцы, со своей стороны, заявляют, что их международный легион состоит примерно из 20 000 бойцов из 50 стран.

Но ещё опаснее присутствие на Украине даже не наёмников, а действующих военнослужащих западных войск, а их количество установить ещё сложнее. По документам Минобороны, обнародованным в марте 2023 года, на тот момент на Украине находилось минимум 97 спецназовцев НАТО. Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отказался засвидетельствовать эту цифру, но подтвердил «небольшое военное присутствие США».

А 8 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что «солдаты стран НАТО уже присутствуют на Украине», но отказался их перечислить. В результате становится очевидно, что западные страны знают, кто находится на Украине, но категорически отказываются об этом говорить прямо.

«Поскольку Россия упрочивает своё преимущество на поле боя (возможно, необратимое), перед США и НАТО неизбежно встаёт острая дилемма: смириться с реальностью и подтолкнуть Украину к переговорам о прекращении военных действий или пойти на обострение и задуматься уже об отправке в поддержку Украины натовского контингента, как недавно предложил президент Эммануэль Макрон. Двигаться вторым путём, не изучив первого, было бы безответственно», — считает автор материала.