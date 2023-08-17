Time: вернувшимся с Украины южнокорейским добровольцам грозит суд на родине
Граждан Южной Кореи, добровольно отправившихся воевать на стороне Киева, по возвращении на родину не встречают как героев, а привлекают к уголовной ответственности, сообщает журнал Time. На этой неделе Центральный окружной суд Сеула приговорил 39-летнего блогера и бывшего морского пехотинца Ри Кина к условному тюремному заключению за нарушение запрета на поездки на Украину, введённого в стране в феврале 2022 года, передаёт издание. Наказание за нарушение запрета может включать в себя тюремное заключение сроком до года или максимальный штраф в размере 10 млн вон ($7500).
Помимо Ри, по меньшей мере трое других южнокорейцев также были осуждены за посещение Украины без разрешения. В июне 27-летний мужчина был оштрафован на 3 млн вон ($2200) за поездку на Украину в марте 2022 года и пребывание там в течение шести месяцев с намерением стать добровольцем. В апреле другой мужчина аналогичным образом получил штраф за въезд на Украину вместе с Ри — хотя он и покинул страну через неделю, так и не вступив в бой. В марте 28-летний мужчина, который в марте 2022 года отправился воевать на Украину, но в итоге уехал четыре дня спустя, также был осуждён и оштрафован.
Как поясняют эксперты, для правительства Южной Кореи такие добровольцы становятся источником «головной боли» и создают политические риски. «Если действовать без консультаций с правительством, а попросту в соответствии со своими личными убеждениями и миссией, это может оказать потенциально негативное влияние на международные отношения», — считает доцент кафедры политики Университета Сонгюнкван Дон С. Ли.
Несмотря на тесный союз с США, Сеул до сих пор действовал осторожно, не демонстрируя открыто поддержку Киеву, поскольку это могло бы создать угрозу экономическим связям с Россией и подтолкнуть Москву к более активной поддержке ядерной программы Северной Кореи, пишет Time. Кроме того, будучи одним из крупнейших мировых экспортёров оружия, Южная Корея в значительной степени воздержалась от прямого вооружения украинских сил, обращает внимание издание.
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