Официально французские власти уверяют, что ни один французский солдат не сражается на Украине за Францию. Однако общеизвестно, что на Украине воюют иностранцы, которые приехали туда добровольно и получают там зарплату. Как полагают журналисты TF1, возможно, именно по таким наёмникам Россия и нанесла удар в Харькове.

Что же произошло? Или, скорее, что мы знаем об этом на данный момент?

ЖЮСТИН ФРЕЙСИНЕ, журналистка TF1: Министерство обороны России сделало это заявление несколько минут назад: «Вечером 16 января текущего года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наёмники».

Так что вы можете увидеть на этой карте, что эта атака была нанесена по восточной части Украины, по городу Харькову. Это второй по величине город страны. И вот фотографии дома, по которому, как говорят, был нанесён удар: его фасад разрушен, службы спасения находятся на месте. Пророссийские силы говорят, что это пункт временного размещения наёмников.

По словам Киева, Россия нанесла удар ракетами С-300. В итоге 17 человек погибли, по данным Киева, гораздо больше — по данным Москвы. Кроме того, она утверждает, что там были французы: «Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено». Напомним, что это заявления Москвы, так говорят русские, и у нас пока нет возможности найти подтверждение этой информации и этих итогов.

Дадим немного контекста. Является ли общеизвестным фактом, что французские наёмники находятся на Украине десятками и даже сотнями?

ЖЮСТИН ФРЕЙСИНЕ: На самом деле это общеизвестно, что французы на данный момент воюют на Украине. По словам Ксавье Тительмана, которого вы хорошо знаете, который к тому же регулярно ездит к этим французским военным на Украине, их там 60-70 человек, интегрированных в украинские подразделения, и, по его информации, им там платят минимальную зарплату. Он также говорит о 200-300 людях с двойным гражданством, которые могли ранее служить в Иностранном легионе и которые теперь воюют на стороне Киева за их вторую родину в каком-то смысле.

Кстати, Владимир Зеленский в начале войны продвигал эти иностранные подразделения, заявляя, что представители около 50 национальностей присоединились к украинской армии. Зеленский с самых первых дней войны создал так называемый Иностранный легион территориальной обороны. Возможно, эти французы относились к этому подразделению.

Французские волонтёры приезжают туда с одобрения МИДа или это на самом деле их личная инициатива?

ЖЮСТИН ФРЕЙСИНЕ: Нет, никакого одобрения МИДа нет. Настолько, что их даже не будут возвращать на родину, насколько мы знаем от Ксавье Тительмана. МИД Франции считает, что они сражаются не за Францию и, соответственно, они приехали без одобрения армии. Официально ни один французский солдат не воюет на Украине за Францию.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.