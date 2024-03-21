AP: ЕС намерен в срочном порядке предоставить Киеву дополнительную помощь

Европейские лидеры соберутся на саммит для обсуждения дополнительного пакета военной помощи Украине, сообщает Associated Press. В ЕС ощущают необходимость безотлагательно решить этот вопрос, потому что наступает поворотный момент в конфликте, который становится одной из важнейших тем на выборах в Европарламент.
Украине безотлагательно нужна помощь с запасами вооружения — лидеры стран Евросоюза собираются обсуждать этот вопрос на саммите в четверг, пишет Associated Press. На фоне предстоящих выборов в Европарламент крупнейшая правоцентристская Европейская народная партия назвала безопасность своей главной задачей, и теперь всё сложнее отделить предвыборную риторику от настоящего беспокойства о судьбе Украины.
Председатель Евросовета Шарль Мишель в приглашении на саммит подчеркнул, что в конфликте наступает «поворотный момент», для которого необходима непоколебимая решимость и срочная концентрация сил. По его словам, приоритетной задачей является «быстрое обеспечение Украины военной помощью», а также укрепление обороны самой Европы благодаря переходу к военной экономике.
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