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CNEWS: Франция не исключает постройку своих оружейных заводов на Украине

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На украинской территории могут появиться французские заводы по производству вооружения, приводит CNEWS слова министра-делегата Франции по делам Европы Жан-Ноэля Барро. Он отмечает, что во время обсуждений с европейскими союзниками рассматриваются все варианты помощи Киеву.
CNEWS: Франция не исключает постройку своих оружейных заводов на Украине
AP

На территории Украины скоро могут появиться французские заводы по производству вооружения, пишет CNEWS. Министр-делегат Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро в интервью France info заявил, что во время обсуждений по усилению поддержки Киева европейскими союзниками «изучаются все варианты».

Барро уточнил, что среди способов «больше, лучше и по-другому помогать Украине» возникла идея о совместном военном производстве. По его словам, Франция не исключает возможности размещения на Украине французских заводов.
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CNEWS Франция Европа
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