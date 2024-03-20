Bloomberg: план Борреля по активам Москвы вызвал в ЕС сомнения

17:33
Протестующие фермеры высыпали навоз перед домом родителей спикера сейма Польши
Польские фермеры высыпали кучу навоза перед домом родителей спикера сейма Шимона Холовни в знак протеста.
17:32
Миронов стал рекордсменом по количеству матчей за «Динамо» в КХЛ
Хоккеист Андрей Миронов стал рекордсменом московского «Динамо» по количеству матчей за команду в чемпионатах России.
17:32
Politico: власти Киева оскорбились идеей США о помощи Украине кредитами
В Киеве считают оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов.
17:31
Замминистра Илюшникова: благотворители смогут получить налоговый вычет в упрощённом порядке
Замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова заявила, что получить налоговый вычет в упрощённом порядке смогут благотворители, перечисляющие пожертвования социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).
17:29
Плющенко: я очень рад, что у нас действительно есть вот такой человек как Путин
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил, почему президент РФ Владимир Путин победил на выборах с существенным перевесом.
17:27
В МЧС назвали сложной ситуацию на руднике «Пионер» в Приамурье
Ситуация на руднике «Пионер» в Амурской области, где в результате обрушения горных пород оказались заблокированными 13 горняков, сложная. Такую оценку ей дал заместитель главы МЧС России Анатолий Супруновский.
17:26
Шольц: будущее палестинское государство не должно иметь вооружённых сил
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что путь к миру между Израилем и палестинцами лежит через создание двух государств, но будущее палестинское государство не должно иметь собственных вооружённых сил.
17:26
Журова сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду с «мёртвыми душами»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала критерии допуска россиян от Международного олимпийского комитета (МОК).
17:24
Аналитик Солдатенкова дала советы по выбору оптимального срока кредитования
Аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, как выбрать оптимальный срок кредитования. Она отметила, что важно ориентироваться на финансовые возможности не только в момент оформления ссуды, но и на перспективу.
17:18
Специалист Барсуков назвал ипотеку выгоднее аренды квартиры
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.
17:16
Два человека погибли и двое пострадали при обстреле Грайворона со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения в результате обстрела Грайворона со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
17:16
США ввели санкции против двух граждан и двух организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции против двух граждан и двух организаций из России.
17:16
Пищевой блок полностью разрушен в результате обстрела Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о полном разрушении пищеблока из-за обстрела ВСУ.
17:12
Булыкин: не жду принципиальной встречи от матча России и Сербии, но самоотдача должна быть 100%
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой Сербии.
17:09
Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района города пострадал мирный житель.
17:08
В России смертность за 2023 год снизилась на 7%
Уровень смертности в России за 2023 год снизился на 7% — лучший показатель со времён пандемии, заявил замглавы Минздрава Евгений Камкин.
17:07
Шольц поддержал использование доходов от активов России для поддержки Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц официально выразил поддержку инициативе об использовании доходов от замороженных российских активов для оказания военной помощи Киеву.
16:59
Politico: в Киеве обещают отблагодарить США ресурсами из России в случае победы
Киев расплатится с США природными ресурсами из России в случае, если одержит над ней «победу», утверждает бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
16:57
Тихонова: Косторная — любимая фигуристка, а Валиева — настоящий уникум
Российская фигуристка Полина Тихонова назвала своих кумиров среди одиночниц, а также отметила сильные качества Александры Трусовой и Камилы Валиевой.
16:56
Пик половодья в Челябинской области ожидается 5—19 апреля
В комитете заксобрания по экологии Челябинской области заявили о пике половодья в регионе 5—19 апреля.
16:54
В Подмосковье один школьник ранил другого ножом
Уголовное дело завели после конфликта между школьниками в Подмосковье, в результате которого один ранил другого ножом.
16:54
Мастер спорта Павлович дал советы по выбору тренировок для весны
Мастер спорта международного класса по универсальному бою боец UFC Сергей Павлович дал рекомендации по подбору весенних тренировок.
16:53
В Полесском проезде Москвы модернизируют участок по программе КРТ
В московском районе Покровское-Стрешнево модернизируют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
16:53
Врач Ахпашев напомнил о важности экипировки для катания на самокате
Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России кандидат медицинских наук, доцент Александр Ахпашев напомнил о важности экипировки для катания на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).
16:52
В Ижевске предупредили об опасности выхода на лёд
В пресс-службе администрации Ижевска предупредили об опасности выхода на лёд весной.
16:52
В Ставропольском крае назвали спокойной эпидситуацию
Эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае остаётся спокойной, заявил замминистра здравоохранения региона Денис Штанев.
16:51
В Петербурге отреставрируют Дом Радио
В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать Дом Радио — объект культурного наследия, расположенный на углу Итальянской и Малой Садовой улиц.
16:51
В Москве рассказали о выходе промышленных компаний на новые зарубежные рынки сбыта
Промышленные компании Москвы нарастили экспортные поставки и вышли на новые зарубежные рынки сбыта, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
16:51
Дачные автобусные маршруты в Тюмени запустят с 27 апреля
В Тюмени с 27 апреля возобновят работу дачные автобусные маршруты.
16:50
Литва выделила €35 млн на закупку снарядов для Киева в рамках инициативы Чехии
Литва выделила €35 млн на закупку артиллерийских снарядов для Киева в третьих странах в рамках инициативы Чехии. Об этом объявила премьер страны Ингрида Шимоните.
16:50
Гончаренко: Франция может направить войска на Украину к границе с Белоруссией
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Париж рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией.
16:48
Spiegel: генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование утечки из бундесвера
Генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование утечки содержания разговора немецких военных, во время которого обсуждалась возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus.
16:47
Специалист Лукин дал советы по выбору между новым и вторичным жильём
Генеральный директор ГК «Стройсинтез» Виктор Лукин рассказал, что нужно учитывать при выборе между новым и вторичным жильём.
16:45
ВСУ атаковали дроном село Долгое в Белгородской области
ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Долгое в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
16:41
Специалист Тумин рассказал о плюсах нового и вторичного жилья
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал о преимуществах и недостатках нового и вторичного жилья.
16:39
Плющенко считает, что не стоит бойкотировать Олимпийские игры в Париже
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российским спортсменам следует ехать на Игры в Париже даже в нейтральном статусе и с рядом ограничений.
16:37
В Москве прошла презентация проекта Лиги марафонов БРИКС
В Москве состоялась презентация проекта Лиги марафонов БРИКС, соглашение о которой было подписано 15 июня прошлого года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.
16:35
Nature: болезнь Альцгеймера связана с накоплением жира в мозге
Американские учёные обнаружили доказательства того, что основной причиной болезни Альцгеймера может быть накопление жира в клетках головного мозга.
16:33
В Кемеровской области завели дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка
В Кемеровской области завели уголовное дело по факту нападения бездомных собак на ребёнка. Инцидент произошёл в Прокопьевске.
16:32
В Раде заявили об отсутствии у Киева плана дальнейшего развития Украины
Власти Украины не имеют плана развития страны, о чём свидетельствует отмена заседаний Верховной рады. С таким заявлением выступил депутат Александр Дубинский.
16:29
Военная хроника заявила об активности западных разведчиков Rivet Joint у Крыма
В окрестностях Крымского полуострова зафиксировано создание контура радиотехнической и радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании.
16:28
Глава Федерации велоспорта России: нужно ехать на Игры в Париже и побеждать
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже и добиться там высоких результатов.
16:25
Московская неделя детской книги пройдёт с 23 по 31 марта
Московская неделя детской книги будет проходить с 23 по 31 марта. Её участниками станут более 130 библиотек.
16:25
В КЧР арестовали женщину за попытку испортить бюллетени на выборах
Суд в Карачаево-Черкесии на два месяца арестовал жительницу республики, пытавшуюся испортить бюллетени в урне для голосования на выборах президента.
16:24
ЕК утвердила идею об использовании доходов от активов России для поддержки Киева
Европейская комиссия (ЕК) утвердила предложения об использовании доходов от активов России для поддержки Киева.
16:19
ЦК Компартии Вьетнама одобрил отставку президента Во Ван Тхыонга по его желанию
ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента Во Ван Тхыонга по его личной просьбе.
16:13
NYPost: экс-хоккеист клубов КХЛ Крис Саймон покончил с собой из-за болезни мозга
Стала известна причина смерти хоккеиста московского «Динамо» канадца Криса Саймона.
16:11
В Краснодарском крае продлили арест обвиняемым в убийстве аниматоров
Трём обвиняемым по делу об убийстве аниматоров на трассе в Краснодарском крае продлили арест.
16:05
Две скважины пробурят к вероятному месту нахождения горняков на руднике «Пионер»
Две скважины пробурят к предполагаемому месту нахождения горняков на руднике «Пионер» в Амурской области.
15:55
Sport.es: в штаб-квартире испанской футбольной федерации проходят обыски
Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании проводит обыски в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) в поисках предполагаемых незаконных контрактов.