Bloomberg: план Борреля по активам Москвы вызвал в ЕС сомнения

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил план использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военных нужд Украины. Его инициатива потребует поддержки всех членов организации, часть которых уже выразили скептицизм по поводу деталей этого предложения, пишет Bloomberg.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предложил план* использования доходов от попавших под санкции активов российского Центробанка для финансирования военных нужд Украины. Согласно ему, 90% прибыли будет направляться в Европейский фонд мира, который используется для возмещения блоку военных закупок, предназначенных для ВСУ, а оставшиеся 10% — в обычный бюджет ЕС, передаёт Bloomberg.

Европа заморозила более €200 млрд российских активов, а ежегодные доходы от них составляют примерно €3 млрд. Эти средства особенно важны сейчас, поскольку одобрение помощи США застопорилось в конгрессе, а Киев сталкивается с истощением запасов вооружения, отмечает издание.

Идея, выдвинутая Боррелем, потребует единогласной поддержки со стороны государств-членов. Однако некоторые из них уже выразили скептицизм по поводу деталей этого предложения, обращает внимание Bloomberg.



