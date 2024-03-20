Washington Times Оригинал

Washington Times: опять оговорился — Байден включил в состав США европейские столицы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава Белого дома вновь допустил досадную оговорку, пытаясь похвастать своими достижениями по снижению стоимости лекарств. Во время выступления в Лас-Вегасе он назвал «крупными американскими городами» Рим, Берлин и Лондон, сообщает The Washington Times.
Washington Times: опять оговорился — Байден включил в состав США европейские столицы
AP

Джо Байден снова допустил серьёзную оговорку, пытаясь похвастать своими усилиями по снижению стоимости медицинских препаратов. Он умудрился расширить географию США, включив в него города других стран, пишет The Washington Times.

«Если бы мы поехали в аэропорт и посадили вас на борт номер один, и у вас был бы рецепт, который вам нужно было реализовать, и его изготовила американская компания, то я бы сказал: «Хорошо. Давайте полетим в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой другой крупный американский город», — заявил Байден в своей речи в Лас-Вегасе.
 
Это уже второй раз за последние несколько дней, когда глава Белого дома совершает подобную оговорку. Ранее на встрече с избирателями в Милуоки он заявил, что в США самый низкий уровень инфляции «в Америке», обращает внимание The Washington Times.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Times США Северная Америка
теги
Великобритания выборы Германия Джо Байден Европа Италия Канада лекарство США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров