Washington Times: опять оговорился — Байден включил в состав США европейские столицы

10:54
Курский губернатор Старовойт: ВСУ ночью обстреляли село Гуево
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 21 марта Вооружённые силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района.
10:53
Терентьев и Червоткин стали лучшими в квалификации командного спринта на чемпионате России
Лыжники Александр Терентьев и Алексей Червоткин, представляющие Архангельскую область, одержали победу в квалификации командного спринта на чемпионате России.
10:45
В Калининградской области приостановил работу пункт пропуска на границе с Польшей
Международный автомобильный пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки», расположенный в Калининградской области на границе с Польшей, временно приостановил работу.
10:45
Лыжницы Наталья и Мария Крамаренко выиграли квалификацию командного спринта на чемпионате России
Наталья и Мария Крамаренко, выступающие за команду Свердловской области, одержали победу в квалификации командного спринта на чемпионате России.
10:45
Финляндия вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндию седьмой год подряд признают самой счастливой страной мира, следует из публикации Всемирного доклада о счастье.
10:37
Матвиенко поручила обратиться в ООН из-за вмешательства Запада в выборы в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Организацию Объединённых Наций из-за вмешательства западных государств во внутренние дела России и в избирательный процесс.
10:36
Захарова: взрывы на «Северных потоках» выгодны администрации Байдена
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.
10:35
Хлусевич рассказал, что ему интересно попробовать себя в Европе
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич сообщил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.
10:27
RS: призыв Латвии разрушить Россию спровоцирует ядерную эскалацию
Заявления президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разрушена, спровоцируют ядерную эскалацию, пишет издание Responsible Statecraft.
10:19
Агент Кологривого подтвердила конфликт с участием актёра в баре Новосибирска
Агент российского актёра Никиты Кологривого подтвердила RT, что у артиста в новосибирском баре произошёл конфликт.
10:19
Главный тренер «Миннесоты»: приятно видеть, что Хуснутдинов набрал своё первое очко
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Джон Хайнс высказался об игре российского нападающего Марата Хуснутдинова.
10:16
WP: Украина не может сама производить столько оружия, сколько ей даёт Запад
Производственных мощностей на Украине недостаточно для того, чтобы компенсировать снижение военной помощи со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов.
10:05
Спецборт МЧС доставил в Благовещенск дополнительные силы для работ на руднике
Специальный борт МЧС России прибыл в Благовещенск, доставив туда дополнительные силы для работы на руднике «Пионер», на котором после обвала оказались заблокированы 13 горняков.
10:05
Купер: такое ощущение, что Кучеров набирает четыре очка почти каждую игру
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался об игре форварда Никиты Кучерова.
10:03
МЧС Приамурья опровергло слухи о перестуках горняков из-под завала на «Пионере»
Начальник МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов сообщил, что информация о том, что заблокированные на руднике «Пионер» горняки стучат по вентиляционным трубам, не соответствует действительности.
10:00
Боес UFC Ян опубликовал фото после операции
Российский боес UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян поделился фотографией в социальных сетях после операции.
09:56
На подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили припортовую инфраструктуру
В подконтрольных Киеву районах Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура.
09:55
СК возбудил дела после обнаружения тел детей на насосной станции в Новой Москве
В Новой Москве возбуждено два уголовных дела по факту обнаружения двух тел новорождённых детей.
09:53
Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении проголосовал за ратификацию соглашения с Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.
09:46
Фигу — об уходе Хави из «Барселоны»: в футболе судят по последнему матчу
Бывший полузащитник «Барселоны» Луиш Фигу прокомментировал решение главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса покинуть свой пост по окончании сезона.
09:45
Метеоролог Старков: в Москву возвращается комфортная весенняя погода
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве во второй половине текущей недели.
09:45
Трамп: США должны финансировать работу НАТО справедливо, не платя чужую долю
Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал мнение, что Соединённым Штатам следует финансировать работу Североатлантического альянса на справедливых условиях, не платя чужую долю.
09:42
РИА Новости: обвал на руднике в Приамурье оказался в девять раз выше оценок
Обвал на руднике «Пионер» в Амурской области, где заблокированы 13 горняков, оказался в девять раз выше оценок, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
09:34
ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, планировавшего передавать украинской разведке сведения о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса.
09:31
Глава Rheinmetall предложил ЕС подумать о ПРО по типу «Железного купола»
Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что европейским государствам необходимо подумать о создании системы противоракетной обороны (ПРО) по типу израильского «Железного купола».
09:30
Tuttosport: защитник «Локомотива» Митай может перейти в «Ювентус»
Защитник «Локомотива» Марио Митай может продолжить карьеру в «Ювентусе».
09:23
Годро — о Хуснутдинове: он талантливый, и на это забавно смотреть
Форвард «Миннесота Уайлд» Фредерик Годро высказался о российском нападающем Марате Хуснутдинове.
09:21
RT: актёр Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска
Российский актёр Никита Кологривый, известный по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и в фильме «По щучьему велению», устроил дебош в одном из баров Новосибирска, рассказали RT в заведении.
09:18
На руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков
В Амурской области на заваленном горной породой руднике «Пионер» начали бурить скважину к вероятному месту нахождения 13 горняков.
09:09
Глава Пентагона Остин назвал помощь Украине вопросом чести и безопасности США
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что оказание помощи Украине является вопросом чести и безопасности Соединённых Штатов.
09:05
Лебедев: без спортсменов из России любое соревнование является некачественным
Бывший чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории Денис Лебедев высказал мнение касательно санкций в отношении российских спортсменов.
08:59
Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по антироссийским санкциям
Власти Турции и Соединённых Штатов достигли договорённостей по новой системе в вопросе санкций в отношении России, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
08:53
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб
«Миннесота Уайлд» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:52
В МККК сообщили о сложностях при поиске пропавших без вести на Украине
Практика министерств обороны России и Украины по переводу на свои языки имён военнопленных усложняет работу МККК по сопоставлению информации о пропавших без вести лицах.
08:48
Кучеров признан второй звездой матча «Вегас» — «Тампа»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».
08:48
ФСБ задержала жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству бойцов СВО
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Курске жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции.
08:39
Теннисистка Халеп проиграла Бадосе в первом матче после отбытия дисквалификации
Румынская теннисистка Симона Халеп не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США).
08:37
Володин: США делают всё, чтобы люди забыли, как НАТО подвергло атаке Белград
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон делает всё, чтобы люди забыли, как НАТО по его приказу в обход Совбеза ООН подвергло бомбардировкам Белград и другие города Югославии.
08:35
Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала истинное отношение Франции к Украине
Сенатор Алексей Пушков заявил, что присоединение Франции к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины показало истинное отношение Парижа к Киеву.
08:32
РБК: безвозмездные взносы бизнеса в бюджет составили почти 36 млрд рублей
С начала 2024 года доходы бюджета России по статье «безвозмездные поступления от негосударственных организаций» составили 35,7 млрд рублей.
08:28
Белый дом и конгресс согласовали бюджет США до конца финансового года
Белый дом и представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе достигли договорённостей относительно бюджета Соединённых Штатов до конца 2024 финансового года, который закончится в стране 30 сентября.
08:26
CNN: Байден и Трамп побеждают на очередных праймериз в США
Джо Байден и Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах в США. Такой прогноз даёт CNN.
08:23
Кучеров возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ, опережая Маккиннона на одно очко
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился забитой шайбой в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
08:15
Путин призвал ФСБ поддержать компании, сталкивающиеся с незаконными санкциями
Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности поддержать компании, которые сталкиваются с незаконными санкциями западных стран.
08:14
Гол и пас Гаврикова принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Чикаго» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» разгромил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:05
РИА Новости: бойцы ВС России сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
Бойцы спецназа Вооружённых сил России в условиях идущего боя добрались до подбитого в селе Бердычи на Авдеевском направлении танка Abrams американского производства и сняли видео изнутри.
08:03
Гол Капризова и передача Хуснутдинова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» нанёс поражение «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:57
Марочко: говорящие по-польски военные приехали охранять предприятие в Харькове
Говорящие по-польски военные прибыли на территорию одного из промышленных предприятий Харькова.
07:51
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:41
МИД: Россия адекватно ответит на последние санкции Японии
Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий заявил, что Москва даст адекватный ответ на последние санкции Японии.