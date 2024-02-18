Fox News: Байден перепутал Украину и НАТО

Президент США Джо Байден, похоже, совершил новую оговорку. В частности, он призвал конгрессменов вернуться и принять закон о финансировании НАТО, пишет Fox News. Впрочем, ему тут же напомнили, что ни Украина, ни Израиль, ни Тайвань, о финансировании которых сейчас идёт речь в конгрессе, в НАТО не входят.

Президент США Джо Байден допустил в своей речи новую оговорку. Как пишет на своём сайте Fox News, он, похоже, перепутал НАТО с Украиной.

«Идея о том, что мы собираемся уйти с Украины, идея о том, что мы собираемся позволить НАТО расколоться, полностью противоречит интересам Соединённых Штатов Америки, — заявил Байден. — Поэтому пришло время убедиться, что конгресс вернётся и примет закон о финансировании НАТО».

На умственное состояние Байдена стали обращать ещё более пристальное внимание с тех пор, как был опубликован доклад, в котором он был назван «пожилым человеком с плохой памятью».

Национальный комитет Республиканской партии тут же отреагировал на своей странице в соцсетях: «Украина не входит в НАТО, равно как и Израиль и Тайвань».