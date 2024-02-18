Fox News: Байден перепутал Украину и НАТО

16:48
Магнитогорск может принять этап Гран-при по фигурному катанию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопрос о проведении в Магнитогорске этапов Гран-при по фигурному катанию.
16:45
Умницына и Фёдоров стали победителями в ски-альпинизме в смешанной эстафете
Ирина Умницына и Андрей Фёдоров завоевали золотые медали в смешанной эстафете в ски-альпинизме на Спартакиаде сильнейших.
16:43
ТАСС: в Шри-Ланке не завели дело о приставании к россиянкам из-за их отъезда
Уголовное дело по факту домогательств туристок из России со стороны сотрудников отеля не стали заводить, поскольку женщины улетели из страны. Такую информацию ТАСС предоставили в полицейском участке посёлка Унаватуна.
16:40
РИА Новости: Канада предложила упростить переход фигуристов между странами
Федерация фигурного катания Канады вынесла на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) предложение о существенном упрощении правил переходов фигуристов из одной национальной сборной в другую.
16:35
Вяльбе: 50 км — неудачная идея, мне жалко девочек
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новую дистанцию в марафоне для женщин.
16:32
Боррель: судьбу конфликта на Украине решат беспилотники и ИИ
Судьбу украинского конфликта решит использование беспилотников и искусственного интеллекта на поле боя, выразил уверенность глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности.
16:28
Рогов: ВС России взяли четыре опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Подразделения Вооружённых сил России заняли четыре опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
16:27
Роднина допустила, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Камилы Валиевой стать олимпийской чемпионкой.
16:25
Васильев заявил, что Запад не сумел реализовать свой план по деградации спорта в России
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил повышение уровня российских соревнований внутри страны.
16:20
Васильев: Спартакиада сильнейших была проведена на уровне чемпионата мира
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил уровень проведения спортивных соревнований Спартакиады сильнейших в нашей стране.
16:20
В Перми возбудили дело после гибели трёх человек при пожаре в частном доме
Пожар, произошедший 17 февраля в одном из частных домов в Мотовилихинском районе Перми, унёс жизни трёх человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
16:15
Команда Москвы досрочно выиграла медальный зачёт Спартакиады
Команда Москвы досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачёте зимней Спартакиады сильнейших 2024 года.
16:13
Степанова — о масс-старте на 50 км: себя на такой дистанции не вижу
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему пропустила масс‑старт на 50 км на Спартакиаде.
16:09
Bild: Урсула фон дер Ляйен попытается пойти на второй срок главой Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попытается сохранить свой пост и пойдёт на второй срок, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.
16:03
Тарасова призвала вручить орден Мишиной и Галлямову
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась выступлением фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске.
15:56
В ООН призвали возобновить финансирование БАПОР
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в беседе с агентством DPA призвал возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
15:53
Тарасова назвала победу Петросян на Спартакиаде сильнейших ожидаемой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуристки Аделии Петросян на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
15:48
Bild: Германия передала ВСУ непригодные к бою БТР APC по завышенным ценам
Германия передала Вооружённым силам Украины непригодные для передовой бронетранспортёры (БТР) APC по завышенным ценам, пишет издание Bild.
15:45
Корешков: поражение от Топурии не поставит крест на карьере Волкановски в UFC
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков прокомментировал поражение австралийского бойца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на 298-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
15:40
Корешков — о поединке Копылова на коротком уведомлении: в UFC ценят таких ребят
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков высказался о поражении Романа Копылова в бою с Энтони Хернандезом на UFC 298.
15:39
Галлямов — о противостоянии с Козловским: заруба, как у «Зенита» со «Спартаком»
Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал соперничество с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.
15:38
В ЦМУ ССОП назвали предварительную причину сбоя в работе Telegram
По предварительной информации, сбой в функционировании Telegram был вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.
15:35
Два мирных жителя пострадали при детонации украинской мины в Горловке
Два мирных жителя пострадали в результате детонации мины Вооружённых сил Украины в Горловке в Донецкой Народной Республике.
15:33
Кулешова: 50 км — это очень много для девочек, особенно по такой погоде
Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала завоевание бронзы в марафоне в классическом стиле на Всероссийской спартакиаде — 2024.
15:30
Минобороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки
Министерство обороны России опубликовало кадры бегства украинских военных из Авдеевки ещё до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.
15:25
Биатлонист Сидоров — о доминировании норвежцев: это всё странно выглядит
Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал доминирование норвежцев в мировом биатлоне.
15:22
Боррель считает, что ситуация вокруг Украины «решится через три месяца»
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что ситуация на поле боя в ходе конфликта на Украине «будет решена в течение трёх месяцев».
15:20
Горбачёва: это был для меня самый сложный психологический сезон
Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление на Всероссийской спартакиаде.
15:16
Египет подаст ноту в Международный суд ООН из-за действий Израиля в Палестине
Египет подаст ноту в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в Палестине.
15:15
Relevo: Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич определился со своим будущим.
15:11
Лекорню заявил о планах Франции обучить ещё до 9 тысяч военных ВСУ
Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж в 2024 году намерен обучить ещё от 7 тыс. до 9 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины.
15:02
Глава Минобороны: Франция намерена поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж в скором времени намерен поставить Вооружённым силам Украины новейшие дроны-камикадзе.
15:02
Фигуристка Петросян стала победительницей Спартакиады
Аделия Петросян заняла первое место в женском одиночном катании на Спартакиаде-2024 в Магнитогорске.
14:58
В СНБО Украины пожаловались на блокировку украинского зерна Польшей
Глава одного из департаментов Центра противодействия дезинформации при СНБО Алина Бондарчук пожаловалась на блокировку украинского зерна Польшей.
14:51
Калинская вышла во второй круг теннисного турнира в Дубае
Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае.
14:49
В Сочи водитель грузовика погиб в результате ДТП
Водитель большегруза погиб в результате аварии в Сочи. Он получил смертельные травмы после того, как грузовик вылетел с трассы.
14:48
В работе Telegram произошёл сбой
В работе Telegram произошёл сбой, пользователи сообщают, что приложение не открывается.
14:44
Путин заявил, что Россия готова к диалогу по Украине
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.
14:40
В Израиле утвердили решение о невозможности одностороннего признания Палестины
Израильский кабмин единогласно одобрил декларативное решение о невозможности одностороннего признания палестинского государства.
14:40
Гребнев отметил слабые стороны Копылова в бою против Хернандеза
Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение россиянина Романа Копылова в бою против американца Энтони Хернандеза на UFC 298 в США.
14:35
Гребнев: Волкановски не следовало так рано соглашаться на бой с Топурией
Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на поражение австралийца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на 298-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
14:29
Путин: Россия всегда пыталась завершить конфликт на Украине мирным путём
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия и после применения военных средств на Украине пыталась завершить украинский конфликт мирным путём.
14:25
Сборная ЯНАО победила в биатлонной эстафете у мужчин на Всероссийской спартакиаде
Сборная Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одержала победу в биатлонной эстафете 4 × 7,5 км среди мужчин в рамках Всероссийской спартакиады.
14:25
Минобороны: ВС России освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км
Вооружённые силы России в ходе освобождения Авдеевки продвинулись в глубину позиций украинских войск на 8,6 км. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
14:16
На промышленном предприятии во Львове произошёл взрыв
Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что на промышленном предприятии во Львове произошёл взрыв.
14:12
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
Вооружённые силы России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
14:10
Силы ПВО России за сутки уничтожили 105 беспилотников ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки уничтожили 105 беспилотников ВСУ.
14:08
Аксёнов: прощание с погибшими на майдане бойцами — переломный момент для Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что убийство в Киеве в ходе майдана в феврале 2014 года крымских сотрудников правоохранительных органов и прощание с ними в Симферополе стало переломным моментом для полуострова.
14:06
ВС России поразили пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления 31-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.
14:05
Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови
Футболист турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Мумин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет.