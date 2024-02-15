Das Erste: Дональд Трамп навредил НАТО, ещё не успев вернуться в Белый дом

Доверие — главная политическая валюта НАТО, и Трамп уже нанёс по ней серьёзный удар, отмечают немецкие эксперты на телеканале Das Erste. Сила военного альянса заключается во взаимном доверии между 31 страной. Если оно пошатнётся, ослабнет и эффект сдерживания. Именно это и происходит из-за высказываний Трампа, заставляющих союзников сомневаться в том, что США окажут им военную помощь в случае необходимости.
У Дональда Трампа есть реальные шансы вернуться в Белый дом в качестве президента — и он уже дал понять, что это может означать для мировой политики, когда связал обязательства стран — членов НАТО по оказанию помощи с их расходами на оборону, отмечает Das Erste. Теперь возникает вопрос: действительно ли Трамп может бросить другие страны НАТО в случае возможного нападения России?
Эксперты по безопасности Клаудия Майор и Штефани Бабст дают однозначный ответ: «Да, может». В договоре НАТО не указано прямо, что обязательство оказывать помощь включает в себя и военную помощь. Расплывчатая формулировка статьи включает в себя всё: «от сочувственной телеграммы до бронетанковой дивизии». Тем не менее в последние годы утвердилось понимание того, что под обязательством оказывать военную помощь понимается именно военная помощь.
Поэтому Трамп своими заявлениями подрывает сдерживание НАТО и его силу как крупнейшей оборонной организации. Сила военного альянса заключается во взаимном доверии между 31 государством. Это доверие — «самая важная политическая валюта НАТО». Если оно пошатнётся, то ослабнет и эффект сдерживания, — и Трамп уже фактически сделал это, предостерегают эксперты. Тем самым он наносит серьёзный ущерб как политическому, так и военному авторитету НАТО.
Таким образом, Трамп может «фундаментально ослабить» НАТО, даже не выходя из альянса. Он может не назначить посла для альянса — и тогда американская делегация не будет иметь никаких указаний из Вашингтона — или просто отозвать американских солдат от выполнения обязательств НАТО. В дополнение к обязательствам НАТО он также может прекратить двустороннее развёртывание, например, американских войск в странах Балтии.
Подобными решениями Трамп может ослабить НАТО в политическом и конвенциональном отношении, потому что США фактически обеспечивают ключевые возможности для многих конкретных оборонных планов альянса. Это касается как войск и логистики, так и сбора разведданных и разведки, чтобы альянс вообще мог действовать.
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