Daily Wire: только грубость Трампа заставила членов НАТО платить по счетам

Либеральные СМИ в США обвиняют Трампа в том, что тот готов был отдать страны НАТО на растерзание Путину, но эти обвинения несправедливы, полагает ведущий Daily Wire Майк Ноулз. По его словам, Трамп просто поговорил с союзниками «по-мужски», чтобы заставить их вложиться в альянс.

Трамп говорит: «Да-да, я так и сказал этим ребятам! Они спросили меня: «Что будет, если мы не заплатим по нашим счетам в НАТО? Вы позволите России вторгнуться к нам?» И я ответил: «Позволю? А может, я буду поощрять их, чтобы они так и сделали? Платите по счетам!» И деньги потекли рекой!»

Ах!.. Дональд Трамп предаёт союзников по НАТО! Приглашает Россию вторгнуться! Нет, на самом деле, не совсем так.



Есть такое выражение… Может быть, некоторые из нас, пожившие в Нью-Йорке, лучше знакомы с тем стилем общения, который использует здесь Дональд Трамп. Есть такое выражение, несколько неприличное, так что я буду использовать смягчённый вариант… Это называется «докопаться». Есть и более точное выражение, но я скажу «докопаться». Вот чем он занимается.



Дональд Трамп не призывает Россию в буквальном смысле вторгнуться в какую-либо из стран НАТО. Дональд Трамп говорит: «Я серьёзно! Плати по счетам, а не то пожалеешь! Плати по счетам! Ты должен нам денег! Гони деньги! Выворачивай карманы! Отдавай должок!» Вот что он говорит, понятно? И правильно делает!



Это правильно, как бы вы ни рассматривали нашу страну. Некоторые люди считают Америку просто одной из стран. И если мы просто одна из стран и у нас есть альянс под названием НАТО, в котором все равны, все равноправные партнёры, тогда, разумеется, все должны честно вкладываться. Не так ли?



Но некоторые считают Америку не просто одной из стран, а мировым лидером, глобальной империей, мировым полицейским. И я даже не говорю, что это плохо. И, наверное, эта позиция ближе к реальности, чем первая. Что ж, если мы глобальная империя, а союзники по НАТО — просто наши вассалы, то они тоже должны расплатиться сполна! Потому что вассальные государства платят дань империи.



Деньги должны откуда-то поступать, правда? Единственное мнение об Америке, из которого следует, что союзники по НАТО могут не платить ни гроша, заключается в том, что Америка — ничто. Ничто, кроме налоговой базы, из которой берутся деньги на любимые проекты глобальных элит по всему миру. И ни один разумный человек не придерживается такого мнения об Америке. Разве что злодеи и безумцы.



Будь вы убеждённым националистом или самым ярым империалистом-неоконсерватором, так или иначе союзники по НАТО должны расплатиться сполна. Ключевая фраза в выступлении Трампа: «И деньги потекли рекой». Это сработало. Эта тактика прекрасно сработала.



Официальная позиция США заключается в том, что все союзники по НАТО должны платить. И они все это игнорируют, потому что знают: президент слишком слаб, чтобы заставить их. А потом приходит Трамп и говорит: «Я вас заставлю!» И они спрашивают его: «Да, но разве нам это действительно нужно?» Что-то вроде: «Я знаю, что вы так сказали, но разве нам действительно без этого никак?» Он отвечает: «Да!» «Но разве с нами произойдёт что-нибудь плохое, если мы этого не сделаем?» «Да, я скажу Путину, чтобы он захватил вашу страну. Вот что произойдёт!» «Ого! Ладно, вот ваши деньги, Дональд!» «Большое спасибо!»



Хорошо. Это хорошо. Может быть, представители либеральной элиты предпочитают другой стиль общения, но так разговаривают мужчины. Это называется «докопаться». Извините, но это нормально.



Дата выхода в эфир 13 февраля 2024 года.