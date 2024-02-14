CNN: защитить НАТО от Трампа будет непросто, но конгресс попытается

Американский конгресс недавно принял меры по защите НАТО от возможных усилий Трампа вывести США из военного блока, сообщает CNN. Однако, как отмечается в статье, это может не сработать, поскольку он может попытаться обойти это ограничение или перевести Североатлантический альянс в «спящий режим».

Законодатели от Республиканской и Демократической партий, возможно, ожидали нынешних заявлений бывшего президента Дональда Трампа о НАТО, и поэтому в рамках ежегодного закона по оборонной политике они «по-тихому» приняли ограничение президентских полномочий в вопросе вывода США из альянса, сообщает CNN.



Как напоминает издание, Трамп в эти выходные на очередном предвыборном митинге с гордостью рассказал о своём разговоре с неназванным лидером одной из стран НАТО. В частности, в этой беседе он заявил, что будет поощрять Россию «делать всё, что они, чёрт возьми, захотят» со странами-членами, которые не выполняют установленные Вашингтоном требования по расходам на оборону.



Если Трамп победит на выборах 2024 года и действительно выступит против НАТО, он столкнётся с новой формулировкой конгресса, в которой говорится, что президент «не должен приостанавливать, прекращать, денонсировать или выходить из Североатлантического договора» без получения квалифицированного большинства голосов в сенате или без принятия соответствующего закона конгрессом США.



В общении с CNN бывший постпред США при НАТО Курт Волкер заявил о наличии у Трампа возможностей обойти это ограничение или найти некий альтернативный путь. Относительно выхода из альянса Волкер отметил, что, согласно американской конституции, сенат США должен участвовать в ратификации договоров, но в ней ничего не говорится о выходе из соглашений. Однако, как указывается в статье, судебные баталии по этому вопросу могут затянуться на годы.



Однако Трамп, вместо того чтобы пытаться выйти из военного блока, мог бы позволить своим союзникам проводить политику «спящего режима» НАТО — идею, которую продвигает как минимум один дружественный Трампу аналитический центр. Никто точно не знает, как это будет выглядеть, сказал Волкер, но президент имеет огромную власть над тем, как США взаимодействуют со своими союзниками.