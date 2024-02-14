NYT: Европа тщетно пытается стать самостоятельной на фоне заката эры американских «железных» гарантий безопасности

Европа возмущена высказываниями Дональда Трампа о поощрении России к наказанию членов НАТО, которые платят недостаточно высокие взносы на содержание военной организации. Кроме того, на фоне пессимизма от военных «перспектив» Украины регион сталкивается с растущим беспокойством по поводу состояния своей безопасности, пишет The New York Times. Мало того что Европе теперь придётся потратить гораздо больше средств на собственную оборону, ей ещё и следует подготовиться к возможному уменьшению роли Америки в НАТО.

На неделе канцлер Германии Олаф Шольц заложил основу для строительства нового завода по производству боеприпасов, однако выйти на желаемый уровень в 50 тыс. снарядов в год можно будет не раньше, чем через год. Такие объёмы будут несвоевременны и недостаточны, чтобы помочь ВСУ на поле боя или восстановить почти полностью истощённый немецкий арсенал, полагает The New York Times.

В целом, возможно, «уже поздно» и для всей Европы, поскольку европейские союзники Киева сомневаются в успехе новой долгосрочной оборонительной стратегии, которая будет темой для обсуждения на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. На мероприятии впервые с начала СВО ожидается выступление Зеленского, который, вне всякого сомнения, будет умолять своих западных союзников, особенно Европу, предоставить Киеву артиллерию, средства ПВО и беспилотники, необходимые Украине просто для поддержания нынешней линии фронта.

Как отмечается в статье, европейские западные лидеры не предполагали, что долгожданное «контрнаступление» Украины обернётся ничем. К этому добавилась обеспокоенность «непредсказуемостью» Трампа и его очевидной готовностью заключать соглашения с Путиным, не вовлекая в это Украину или её соседей. Западные правители понимают, что даже в случае поражения Трампа в президентской гонке те дни, когда через конгресс проходили крупные пакеты помощи и оружия для Украины, прошли вместе с эрой американских «железных» гарантий безопасности, пишет издание.

Маловероятно, что Европа сможет заменить Соединённые Штаты в качестве гаранта безопасности в ближайшее время, тем более без резкого увеличения военных расходов сверх цели НАТО в 2% от ВВП, которую в настоящее время достигают только 11 из 31 члена альянса. Это обстоятельство вызывает критику у Трампа, отмечает The New York Times.

Однако конечной защитой Европы является американский ядерный арсенал, хранящийся на её территории. В то же время полагаться на него будет бессмысленно, если есть сомнения в том, что Соединённые Штаты действительно придут на помощь даже самым уязвимым странам НАТО.

Фактически Трамп добился ускорения дискуссии о том, как выглядел бы блок НАТО без лидирующих в нём Соединённых Штатов. Так, после прошедшей встречи глав МИД Германии, Франции и Польши в совместном заявлении было ярко отражено настроение Европы, где говорилось о том, что их встреча проходила в период «двусмысленности, непредсказуемости, неопределённости и нестабильности».

Всё это означает, что Европе, чьи будущие обязательства перед Украиной уже больше, чем у Вашингтона, придётся потратить гораздо больше на собственную оборону и подготовиться к возможному уменьшению роли Америки в НАТО, резюмирует The New York Times.