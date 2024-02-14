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NYT: Европа тщетно пытается стать самостоятельной на фоне заката эры американских «железных» гарантий безопасности

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Европа возмущена высказываниями Дональда Трампа о поощрении России к наказанию членов НАТО, которые платят недостаточно высокие взносы на содержание военной организации. Кроме того, на фоне пессимизма от военных «перспектив» Украины регион сталкивается с растущим беспокойством по поводу состояния своей безопасности, пишет The New York Times. Мало того что Европе теперь придётся потратить гораздо больше средств на собственную оборону, ей ещё и следует подготовиться к возможному уменьшению роли Америки в НАТО.
NYT: Европа тщетно пытается стать самостоятельной на фоне заката эры американских «железных» гарантий безопасности
AP
На неделе канцлер Германии Олаф Шольц заложил основу для строительства нового завода по производству боеприпасов, однако выйти на желаемый уровень в 50 тыс. снарядов в год можно будет не раньше, чем через год. Такие объёмы будут несвоевременны и недостаточны, чтобы помочь ВСУ на поле боя или восстановить почти полностью истощённый немецкий арсенал, полагает The New York Times.
 
В целом, возможно, «уже поздно» и для всей Европы, поскольку европейские союзники Киева сомневаются в успехе новой долгосрочной оборонительной стратегии, которая будет темой для обсуждения на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. На мероприятии впервые с начала СВО ожидается выступление Зеленского, который, вне всякого сомнения, будет умолять своих западных союзников, особенно Европу, предоставить Киеву артиллерию, средства ПВО и беспилотники, необходимые Украине просто для поддержания нынешней линии фронта.
 
Как отмечается в статье, европейские западные лидеры не предполагали, что долгожданное «контрнаступление» Украины обернётся ничем. К этому добавилась обеспокоенность «непредсказуемостью» Трампа и его очевидной готовностью заключать соглашения с Путиным, не вовлекая в это Украину или её соседей. Западные правители понимают, что даже в случае поражения Трампа в президентской гонке те дни, когда через конгресс проходили крупные пакеты помощи и оружия для Украины, прошли вместе с эрой американских «железных» гарантий безопасности, пишет издание.
 
Маловероятно, что Европа сможет заменить Соединённые Штаты в качестве гаранта безопасности в ближайшее время, тем более без резкого увеличения военных расходов сверх цели НАТО в 2% от ВВП, которую в настоящее время достигают только 11 из 31 члена альянса. Это обстоятельство вызывает критику у Трампа, отмечает The New York Times.
 
Однако конечной защитой Европы является американский ядерный арсенал, хранящийся на её территории. В то же время полагаться на него будет бессмысленно, если есть сомнения в том, что Соединённые Штаты действительно придут на помощь даже самым уязвимым странам НАТО.
 
Фактически Трамп добился ускорения дискуссии о том, как выглядел бы блок НАТО без лидирующих в нём Соединённых Штатов. Так, после прошедшей встречи глав МИД Германии, Франции и Польши в совместном заявлении было ярко отражено настроение Европы, где говорилось о том, что их встреча проходила в период «двусмысленности, непредсказуемости, неопределённости и нестабильности».
 
Всё это означает, что Европе, чьи будущие обязательства перед Украиной уже больше, чем у Вашингтона, придётся потратить гораздо больше на собственную оборону и подготовиться к возможному уменьшению роли Америки в НАТО, резюмирует The New York Times.
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