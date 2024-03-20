Ограничения, с помощью которых Вашингтон надеялся ослабить Москву, привели к противоположному результату. Они лишь способствовали тому, что Россия стала меньше зависеть от еврозоны и расширила собственное производство, рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский экономист Майкл Хадсон.

МАЙКЛ ХАДСОН, американский экономист: Ваш вопрос в первую очередь был о том, как это влияет на Россию? Санкции против любой страны почти всегда дают обратный результат, поскольку эффект санкций очень похож на введение протекционистских пошлин для страны.

Америка велела Балтийским республикам прекратить экспорт сыра, продуктов питания и зерновых культур в Россию. Что случилось с Россией без этого сыра? Она не умерла от голода.Она заявила: «Хорошо, мы запустим собственную сырную промышленность». Теперь она больше не зависит от поставок сыра из Литвы и Прибалтики.

И то же самое с общей сельскохозяйственной политикой Европы, которая всегда была её одним из ключевых преимуществ. Европа надеялась стать экспортёром зерна. Но после введения санкций Россия развивает собственное сельское хозяйство и выращивает собственное зерно.

Таким образом, эффект санкций свёлся к тому, что Россия стала независимой от еврозоны и всё более самостоятельной. И это, безусловно, укрепило, а не ослабило её платёжный баланс.

Россия потеряла доходы от экспорта нефти и газа в Европу. Но ей больше не нужно платить за импорт продуктов питания и других товаров, которые она получала до санкций, потому что она производит их сама.

По сути, это как если бы президент Байден сказал: «Президент Путин, мы вас любим. Мы хотим помочь вам. Мы поможем вам разбогатеть в России так же, как мы разбогатели в США. Мы поможем вам ввести протекционистские пошлины».

«Российские неолибералы вам этого не говорят, но вам нужны протекционистские пошлины. А поскольку вы не будете вводить их сами, как мы в XIX веке, то мы примем санкции, и это поможет вам развивать свою собственную промышленность и так, что в конечном итоге вы сможете разбогатеть так же, как разбогатели Соединённые Штаты. Вы станете счастливее, и ваше положение значительно улучшится».

Именно такой результат мы наблюдаем. Россия сейчас гораздо более независима и сильна. А у Америки или Европы нет никаких сил, чтобы вводить какие-либо дальнейшие санкции против России.

Дата публикации 19 марта 2024 года.