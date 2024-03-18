Несмотря на санкции Запада, для большинства россиян за последние два года мало что изменилось, отмечает немецкий телеканал ZDF. Крупные инвестиции в военную сферу поддерживают российскую экономику, обеспечивая её стабильность, которую ещё больше укрепляет экспорт нефти на новые рынки в Азии.

Импортные продукты питания, такие как фрукты, кофе и оливковое масло, стали дороже, а большинство мировых брендов исчезли — или возродились в виде российских аналогов. Но, кроме этого, для большинства жителей России мало что изменилось после начала военной спецоперации на Украине и реакции Запада на неё, отмечает немецкий телеканал ZDF.

Военные инвестиции идут на пользу экономике России и создают ощущение экономической стабильности в стране. Инфляция выше, чем хотелось бы большинству людей, но безработица невелика, и Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики на 2,6% в этом году.

Масштабные российские расходы на военную технику и крупные выплаты солдатам-добровольцам придали экономике мощный импульс. Государственные субсидии на ипотеку поддерживают покупателей жилья, что способствует дальнейшему росту строительного сектора. Россия улучшила свои возможности по производству собственных продуктов питания с 2014 года, когда западные санкции привели к запрету на импорт многих видов продовольствия.

Китай заменил ЕС в качестве основного торгового партнёра России, а китайские автомобили быстро заняли половину автомобильного рынка в прошлом году. Полугодовой мораторий на экспорт бензина, введённый с 1 марта, поможет сохранить низкие цены на топливо в России.

Кроме того, экспорт нефти позволяет финансировать военные и социальные программы: Россия сможет продолжать тратить большие средства на них «до бесконечности», пока цены на нефть для экспорта новым клиентам в Азии остаются стабильными, отмечают эксперты.