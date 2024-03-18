Несмотря на санкции Запада, для большинства россиян за последние два года мало что изменилось, отмечает немецкий телеканал ZDF. Крупные инвестиции в военную сферу поддерживают российскую экономику, обеспечивая её стабильность, которую ещё больше укрепляет экспорт нефти на новые рынки в Азии.
Импортные продукты питания, такие как фрукты, кофе и оливковое масло, стали дороже, а большинство мировых брендов исчезли — или возродились в виде российских аналогов. Но, кроме этого, для большинства жителей России мало что изменилось после начала военной спецоперации на Украине и реакции Запада на неё, отмечает немецкий телеканал ZDF.
Военные инвестиции идут на пользу экономике России и создают ощущение экономической стабильности в стране. Инфляция выше, чем хотелось бы большинству людей, но безработица невелика, и Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики на 2,6% в этом году.
Масштабные российские расходы на военную технику и крупные выплаты солдатам-добровольцам придали экономике мощный импульс. Государственные субсидии на ипотеку поддерживают покупателей жилья, что способствует дальнейшему росту строительного сектора. Россия улучшила свои возможности по производству собственных продуктов питания с 2014 года, когда западные санкции привели к запрету на импорт многих видов продовольствия.
Китай заменил ЕС в качестве основного торгового партнёра России, а китайские автомобили быстро заняли половину автомобильного рынка в прошлом году. Полугодовой мораторий на экспорт бензина, введённый с 1 марта, поможет сохранить низкие цены на топливо в России.
Кроме того, экспорт нефти позволяет финансировать военные и социальные программы: Россия сможет продолжать тратить большие средства на них «до бесконечности», пока цены на нефть для экспорта новым клиентам в Азии остаются стабильными, отмечают эксперты.
Заявления Украины о том, что она не будет продлевать контракты с »Газпромом», являются блефом, страна так или иначе предоставит свои транзитные мощности Европе, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв.
Санкции Запада против России практически не сказались на жизни россиян. Как сообщил немецкий телеканал ZDF, крупные инвестиции в военную сферу поддерживают экономику страны и обеспечивают её стабильность.
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