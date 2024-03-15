Bloomberg: Россия «выигрывает санкционную битву» и укрепляет свою экономику

Россия находится под беспрецедентным давлением, особенно в экономическом плане, её даже можно назвать «самой санкционной страной на земле», пишет Bloomberg. Но Россия смогла приспособиться к ограничениям, найти пути их обхода и даже укрепить экономику. Уровень безработицы рекордно низкий, а рост экономики в прошлом году составил 3,6%. Так что санкции не смогли ослабить как российскую экономику, так и авторитет президента Путина.

Россия пережила «экономический блицкриг» ещё до начала конфликта на Украине, после него давление лишь усилилось. Но российская экономика смогла приспособится и даже стать сильнее, отмечает Bloomberg.

С тех пор, как страна стала «самой санкционной» в мире, её экономика стала только сильнее — безработица находится на рекордном низком уровне, а скачок цен на сырьевые товары позволил «получить рекордную прибыль», отмечает издание.

Также Россия создала целую систему, которая позволяет обходить санкции. Например, «огромный теневой флот танкеров», который позволяет обойти ограничения на перевозки и страхование.

Удалось решить и проблему с импортом — теперь 70% товаров поступают в страну из «Китая, Турции и некоторых бывших советских республик». При этом экономика показывает уровень роста в 3,6%, и в 2024 году он «может повториться».

Издание считает, что западные санкции оказались слишком «постепенными и разрозненными», чтобы как-то повлиять на Россию и подорвать её положение. Не удалось изменить ситуацию как на поле боя, так и внутри страны — авторитет Путина среди избирателей пошатнуть не получилось. Так что можно с уверенностью говорить о том, что президент России одерживает победу в санкционной войне.