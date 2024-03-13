CBC: на беспрецедентные санкции Запада Россия ответила «неприличным жестом»

Более 16 тыс. введённых Западом санкций не смогли остановить рост российской экономики, констатирует канадский телеканал CBC. Россия сумела адаптироваться к трудностям, перенаправить финансовые и экспортные потоки, а также нарастить военное производство. При этом любые будущие санкции, скорее всего, окажутся столь же неэффективными, говорится в статье.

Выступая в начале февраля, Владимир Путин пошутил, что хочет показать «известный жест» вводящему санкции Западу, но не сделает этого, потому что в зале «много девушек». Вместо этого российский президент похвастался экономикой страны и её способностью наращивать военно-промышленный комплекс перед лицом беспрецедентных санкций, пишет журналистка CBC News Браяр Стюарт.

И действительно, за последние два года российскому правительству удалось обойти санкции и ограничить инфляцию, инвестируя при этом почти треть своего бюджета в оборонные расходы. Ему также удалось увеличить торговлю с Китаем и продавать свою нефть на новых рынках, отчасти за счёт использования теневого флота танкеров, чтобы обойти ценовой предел, который, как надеялись западные страны, сократит военный бюджет страны.

«Я думаю, что в течение следующих 12—18 месяцев у (Путина. — ИноТВ) будет достаточно ресурсов… чтобы продолжать использовать свою военную машину», — считает Александра Прокопенко, бывший советник Центрального банка России, которая с началом СВО уехала в Берлин.

В 2022 году западные страны заморозили суверенные активы России на сумму $300 млрд. Затем было введено более 16 тыс. санкций: более 11 тыс. из них нацелены на физических лиц и около 4600 — на юридические лица, включая финансовые учреждения. Европейское воздушное пространство также закрыто для российских самолётов, а сотни западных компаний покинули Россию или свернули здесь свою деятельность.

Но сегодня на российских полках лежат новейшие iPhone и MacBook, потому что правительство и бизнес в основном смогли адаптироваться. Россия положилась на Азию, и особенно на Китай, как на главный экономический спасательный круг.



По словам российских чиновников, в 2023 году половина всей нефти и нефтепродуктов была экспортирована в Китай. По данным китайской таможни, в 2023-м Россия стала крупнейшим поставщиком нефти. Импорт из Китая также подскочил более чем на 60%, поскольку эта страна смогла поставлять на российскую территорию постоянный поток товаров, включая автомобили и электронные устройства. В 2023 году товарооборот между двумя странами достиг $240 млрд США, что на 64% больше, чем в 2021 году, до начала СВО.



Способность России производить вооружение и использовать свои нефтяные деньги для финансирования производства является острой проблемой для Украины, которая борется с нехваткой оружия и боеприпасов, а также для её союзников.



«Однако простых шагов по ужесточению режима санкций не осталось», — говорит Прокопенко. «Это игра в кошки-мышки. Любые задержки с принятием решений о дополнительных санкциях дают России возможность скорректировать свою политику и свою экономику».