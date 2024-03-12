Nikkei: Россия ускоряет создание торгового маршрута в обход Европы

22:46
Bloomberg: разведка США признала преимущество России на Украине
Американская разведка назвала ситуацию на Украине тупиком, смещающим динамику вооружённого конфликта в пользу России, передаёт Bloomberg со ссылкой на доклад представителей разведки сенату США.
22:45
Porsche AG намерена продать российские активы до конца 2024 финансового года
Немецкий производитель автомобилей Porsche AG намерен завершить продажу российских активов до конца 2024 финансового года.
22:43
Ни одна серия первого раунда плей-офф КХЛ не дошла до седьмой игры
Ни одна серия первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не дошла до седьмого матча.
22:40
Врач ЦСКА — о травме Дивеева: всё должно быть хорошо
Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов отреагировал на новую травму защитника армейцев Игоря Дивеева.
22:32
Карпов: Талалаев может стать главным тренером «Краснодара»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев может возглавить «Краснодар».
22:28
Гладков: число пострадавших при обстрелах Белгородской области возросло до 10
Число мирных жителей Белгородской области, которые пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии, увеличилось до десяти человек.
22:26
СКА сыграет с «Автомобилистом» во втором раунде плей-офф КХЛ
Определились все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:20
Экс первый замглавы Югорска погиб в ходе СВО
Бывший первый заместитель главы Югорска Ханты-Мансийского автономного округа Дмитрий Крылов погиб в ходе СВО.
22:18
ЦСКА обыграл «Ростов» и вышел в полуфинал Кубка России
Столичный ЦСКА вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России после победы над «Ростовом».
22:17
Пентагон: США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах
Вашингтон не сможет долго оказывать помощь Украине за счёт экономии на старых контрактах по восполнению собственных складов.
22:16
Московское «Динамо» выбило минское «Динамо» из плей-офф КХЛ
Столичное «Динамо» выиграло у минского «Динамо» в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:07
Взрывы прогремели на территории Херсона
В подконтрольном украинской армии городе Херсоне прогремели взрывы.
22:04
Детские сады в Белгороде будут работать в режиме дежурных групп
Детские сады в Белгороде и восьми районах и округах будут работать в режиме дежурных групп.
22:03
Кимаковский: успехи России у Невельского ухудшают положение ВСУ в Красногоровке
Успехи российской армии в районе Невельского в ДНР ухудшают положение украинских военных в Красногоровке, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.
21:57
Белый дом: США не намерены сейчас ограничивать поставки оружия Израилю
Соединённые Штаты не собираются вводить ограничения на поставки оружия и боеприпасов Израилю. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
21:55
Туктамышева: я не отказываюсь от фигурного катания, всему своё время
Чемпионка мира Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается отказываться от фигурного катания.
21:49
Путин предупредил об угрозе потери Россией доли на рынке нефти
Российский президент Владимир Путин заявил, что добыча нефти в России в рамках формата ОПЕК+ сокращается, а в других странах растёт, а значит, есть риски потерять рынки.
21:48
Экс-глава WADA: чтобы общаться с людьми из Москвы, нужно иметь чувство юмора
Экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что ему нужно было иметь чувство юмора, чтобы общаться с людьми из Москвы.
21:35
Суд оштрафовал девушек из Краснодара за пропаганду нетрадиционных отношений
Суд в Краснодаре рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении двух девушек.
21:33
Салливан: США нечего сообщить по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет ATACMS
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон пока ничего не сообщит по вопросу передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
21:30
Салливан: нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель
Новых военных поставок США для Украины, вероятно, хватит лишь «на пару недель», считает советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
21:24
Бах: cанкции WADA не цель, а средство защиты чистых спортсменов
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) для спортсменов.
21:22
Командир роты: боевики ВСУ не смогли зайти в Тёткино, их остановили на границе
Украинские боевики утром попытались зайти в Тёткино в Курской области, но даже не смогли попасть в село, а были остановлены на самой границе, сообщил командир парашютно-десантной роты ВС России.
21:20
Ивич заявил, что узнал от журналистов об интересе «Спартака»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на слухи о возможном переходе в московский «Спартак».
21:12
В Москве заключили под стражу двух фигуранток дела о торговле людьми
Преображенский суд Москвы арестовал фигуранток дела о торговле людьми Зухру Мусалаеву и Анну Куликову.
21:05
Ивич считает, что перевыполняет задачи руководства в «Краснодаре»
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что перевыполняет задачи, которые изначально ставило перед ним руководство.
21:02
Сийярто назвал слова Байдена об Орбане ложью и вызвал посла США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал заявление президента США Джо Байдена о венгерском премьер-министре Викторе Орбане ложью, а также вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана.
21:00
Иньеста: если Хави решил покинуть «Барселону», то это только ради клуба
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал уход главного тренера каталонской команды Хави Эрнандеса в конце сезона.
20:59
Sky Sports: жеребьёвку Лиги чемпионов в новом сезоне будет проводить компьютер
Жеребьёвку участников нового формата Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 будет проводить компьютер.
20:59
Белый дом подтвердил планы передать Украине пакет военной помощи на $300 млн
В Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн.
20:58
Жительница Ивановской области рассказала о сильном взрыве при крушении Ил-76
Местные жители слышали сильный взрыв в момент крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области, рассказала директор сельского магазина Наталья Опарышева.
20:47
Ивич: если в «Краснодаре» решат, что мне надо уйти, — окей
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможном уходе из клуба.
20:46
Al Arabiya: ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС согласилось на инициативу США о прекращении огня в Газе и постепенном возвращении перемещённых лиц.
20:45
Путин похвалил РФПИ за успешную инвестиционную работу
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с успехом справляется с поиском перспективных компаний внутри страны и с привлечением средств из-за рубежа, сообщил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».
20:42
В Тюменской области иномарка сбила восьмилетнего ребёнка
В селе Луговое Тюменского района Тюменской области водитель автомобиля Kia Rio сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
20:40
Эрдоган ожидает визита Путина после выборов в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает российского коллегу Владимира Путина с визитом после выборов, которые пройдут в Турецкой Республике.
20:39
Агент Бенитеса сообщил, что тренер не заинтересован в работе в «Спартаке»
Агент Артуро Каналес, представляющий интересы тренера Рафаэля Бенитеса, ответил на вопрос о том, интересна ли специалисту работа в России.
20:32
В Челябинске из-за схода трамвайных вагонов образовалась пробка
После схода двух трамвайных вагонов с рельс в Челябинске образовалась пробка.
20:28
Одним из погибших при падении Ил-76 лётчиков был выпускник Суворовского училища
Одним из лётчиков, погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области, был выпускник Суворовского училища. RT пообщался с его родственником.
20:22
WADA вручило награду Баху за вклад в спортивное движение
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах получил награду Всемирного антидопингового агентства (WADA) за вклад в спортивное движение.
20:22
Глава ЦРУ: Украина без помощи США уже через год пойдёт на условия России
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что украинские власти без поддержки США уже через год будут вынуждены пойти на условия России и приступят к переговорам.
20:16
Гагин: удар нанесён по командному пункту с офицерами ВСУ в Красногоровке
Удар нанесён по командному пункту армии Украины в Красногоровке, в тот момент там находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
20:15
В программу диспансеризации в Удмуртии добавят тестирование на гепатит С
В программу диспансеризации в Удмуртии в 2024 году добавят тестирование на гепатит С.
20:15
Макаренко призналась, что мечтает преодолеть стометровку быстрее 11 секунд
Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко рассказала, о чём мечтает.
20:15
Ракетная опасность в Белгородской области отменена
На территории всей Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
20:14
TNI: советская торпеда «Шквал» произвела революцию в подводной войне
Созданная в Советском Союзе ракета-торпеда ВА-111 «Шквал» произвела революцию в «подводной войне».
20:10
Макаренко: путешествия — это возможность отключить голову и перезагрузиться
Многократная чемпионка России в гладком беге на короткие дистанции Кристина Макаренко высказалась о путешествиях.
20:10
NYT: российские средства РЭБ выводят из строя украинские БПЛА на передовой
Средства радиоэлектронной борьбы российской армии выводят из строя беспилотники ВСУ в зоне боевых действий, отметило издание The New York Times.
20:09
Отоларинголог Кошелев назвал охватывающие наушники самыми безопасными
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что интенсивность и направленность звука влияют на слух.
20:04
В Кирове отреставрируют дом купца XIX века
В Кирове отреставрируют здание, построенное в 1870-е годы купцом Павлом Алцыбеевым. Дом признан объектом культурного наследия регионального значения.