Nikkei: Россия ускоряет создание торгового маршрута в обход Европы

Западные санкции способствовали развитию транспортного коридора «Север — Юг». Этот международный проект соединяет Россию с Ближним Востоком и Южной Азией, позволяя сократить время перевозок и миновать стандартный маршрут через Средиземное море и Суэцкий канал, пишет The Nikkei.

Работа над давно запланированным морским маршрутом, соединяющим Россию с Ближним Востоком и Южной Азией, продвигается вперёд. Москва ищет альтернативные рынки для своей продукции, создавая «широкомасштабную геополитическую цепную реакцию», пишет The Nikkei.

Транспортный коридор «Север — Юг» протяжённостью 7,2 тыс. км пройдёт от Санкт-Петербурга до портов на юге Ирана, а оттуда до Мумбаи. Он позволит обойти Европу и будет вдвое короче нынешнего стандартного маршрута через Средиземное море и Суэцкий канал, поясняет японское издание.

Москва и Тегеран уже подписали соглашение о строительстве железной дороги на севере Ирана, которая заполнит давно отсутствующее звено в коридоре «Север — Юг». Его появление становится ещё более актуальным на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, отмечается в статье.

Россия, Иран и Индия согласовали планы по созданию коридора ещё в 2000 году, но процесс ускорился с началом украинского конфликта. Давление Запада сблизило Москву с Тегераном и подтолкнуло её к переориентации торговли с Азией и Ближним Востоком, подчёркивает Nikkei.